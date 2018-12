Mancano 10mila medici | in corsia turni da incubo sotto le feste

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Un percorso minato tra festività di Natale, fine anno e domeniche, con l’assistenza da assicurare anche di notte. “Così la copertura deinormali e festivi viene ridistribuita fra le esangui dotazioni organiche, e ci si ritrova di guardia o in reperibilità, sperando che non si ammali nessuno. A fronte di un organico carente di circa, sono davvero convinto che non ci sia Asl in grado di assicurare il rispetto di tutte le normative sul riposo” dei ‘camici bianchi’. Parola di Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao Assomed, che segnala all’Adnkronos Salute il nodo deidi lavoro dei, sulla base anche dei dati di un’indagine Anaao Giovani.Il nostro Paese ha recepito da tempo la normativa europea sugli orari di lavoro e riposi minimi garantiti, che individuava in 12 ore e 50 minuti il limite per il lavoro ...