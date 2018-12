Man United | Mou punge Klopp | I titoli sono importanti

Premier League - calendario e orari della 17giornata : c'è Liverpool-Manchester United : Il programma completo della diciassettesima giornata Manchester City-Everton, sabato 15 dicembre ore 13.30, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno Tottenham-Burnley, sabato 15 dicembre ore 16, ...

Liverpool-Manchester United - frecciatina di Mourinho a Klopp : 'I trofei contano' : La classifica può dire quello che vuole: Liverpool-Manchester United di domenica sera resta il big-match di giornata in Premier, nonostante l'abisso che separa le due squadre , 16 punti dopo 16 ...

Napoli - no al Manchester United per Koulibaly : Il Manchester United è pronto a farsi sotto con un'offerta anche monstre a tre cifre per Kalidou Koulibaly . La risposta di De Laurentiis , secondo la Gazzetta dello Sport , sarà comunque negativa. Il centrale senegalese non è in vendita,.

Manchester United - il record di Shola Shoretire : debutta in Youth League a 14 anni : E' finita la prima fase della Champions. Per i grandi, ma anche per i piccoli. La Youth League, infatti, ha espresso le prime sentenze. Nel gruppo H, per esempio, sorride la Juventus, che perde per 4-...

Valencia-Manchester United - Phil Jones fa una delle sue facce. E Batshuayi lo trolla : ... ha permesso il doppio vantaggio alla squadra spagnola, che ha così blindato la gara; in secondo luogo perché è stato oggetto di derisione da parte degli avversari e del mondo dei social nel post ...

Valencia-Manchester United 2-1 : di Soler - autogol Jones e Rashford le reti : Sconfitta indolore per i Red Devils, che però rimediano una brutta figura a Mestalla. Con il pass per gli ottavi già in tasca, il Manchester United viene messo sotto dal Valencia e si accontenta del ...

Diretta Valencia Manchester United Champions : Calciomercato.it vi offre il match del 'Mestalla' in tempo reale Diretta Valencia Manchester United - Il Valencia ospita il Manchester United nella sesta ed ultima giornata del gruppo H di Champions ...

Manchester United - la rivelazione dell’ex portavoce di Mourinho : “Ecco cosa pensava dell’acquisto di Pogba” : Continua il gelo fra Paul Pogba e José Mourinho. Il centrocampista francese è stato escluso dall’undici titolare nelle ultime due partite con Arsenal e Fulham e anche contro lo Young Boys era partito dalla panchina, salvo poi tornare dal 1′ col Southampton dove però ha deluso. Ieri lo Special One non ha voluto rispondere alle domande relative al giocatore francese e dal Portogallo arrivano le parole di Eladio Parames, ex ...

Valencia-Manchester United - Mourinho : 'Se avessi i soldi di Lim penserei a godermi la vita' : Il solito Jose Mourinho. Soprattutto quando si tratta di parole e affermazioni ad effetto lo Special One non è secondo a nessuno e anche durante la conferenza stampa di vigilia dell'ultimo turno di ...

Probabili Formazioni Valencia vs Manchester United - UEFA Champions League 12-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Valencia-Manchester United, UEFA Champions League 2018/2019, Ore 21.00: Assente Gabriel negli spagnoli?; torna Pogba nei Red DevilsLa 6^ e ultima giornata di UEFA Champions League mette in scena per il Gruppo H il match del Mestalla tra i padroni di casa del Valencia e il Manchester United.Come arrivano Valencia e Manchester?Gli spagnoli arrivano a questa sfida con un pareggio nell’ultimo turno di Liga contro ...

Il Manchester United vuole Pochettino per il 2019 : ma costa 45 milioni di euro : Il Manchester United vuole a tutti i costi Mauricio Pochettino in panchina per la prossima stagione. Una vittoria nelle ultime cinque partite di Premier League ha incrinato ulteriormente il rapporto ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Fulham - Premier League 08-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Fulham, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Spazio al turnover in casa Red Devils; Cottagers con qualche cambioIl sabato valevole per la 16^giornata di Premier League vede il match dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e il Fulham.Come arrivano Manchester e Fulham?I Red Devils arrivano da due pareggi per 2-2 nelle ultime gare contro Southampton e Arsenal in Premier ...

Manchester United-Arsenal - paperissima di De Gea ad Old Trafford [VIDEO] : Manchester United-Arsenal è stato il big match del turno infrasettimanale di Premier League. Al termine dei 90′ le due squadre hanno portato a casa un punto a testa, frutto del 2-2 maturato grazie alle reti di Mustafi, Martial e Lingard oltre all’autorete di Rojo. In occasione del gol che ha sbloccato la gara, quello del centrale tedesco dei Gunners, è stato decisivo il goffo intervento di David De Gea, che non ha trattenuto il ...

Video/ Manchester United Arsenal - 2-2 - : highlights e gol della partita - Premier League - - IlSussidiario.net : Video Manchester United Arsenal , risultato finale 2-2, : highlights e gol della partita, giocata a Old Trafford nella 15giornata di Premier League.