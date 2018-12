' Mai Dire Talk' verso la chiusura anticipata | l' indiscrezione

X Factor - Mara Maionchi esalta Anastasio. Poi la parolaccia in diretta : La finalissima di X Factor ha incoronato Anastasio . Sin dall'inizio di questa stagione, il rapper è apparso con una marcia in più rispetto agli altri cantanti in gara. Serata dopo serata, pezzo dopo ...

Mai Dire talk - Marina La Rosa : "Ho sognato di fare una gang bang con Walter Nudo e i figli" (video) : Marina La Rosa torna a parlare di Grande Fratello. Non della sua edizione, ma dell'ultima andata in onda su Canale 5, la terza in versione celebrity, che ha visto trionfare Walter Nudo. La storica concorrente della prima stagione del reality show, ospite fissa a Mai dire talk, ha rivelato ai microfoni del programma della Gialappa's su Italia 1 di aver provato emozioni contrastanti durante la finale del Grande Fratello Vip 3.Affiancata da ...

Boldi a Mai Dire talk - il web impazzisce per un dettaglio : c’entra Barbara De Rossi : Massimo Boldi ospite a Mai dire talk, il pubblico impazzisce per un dettaglio: la presenza di Barbara De Rossi in studio scatena i social Massimo Boldi, insieme a Christian De Sica, è al momento impegnato nella promozione dell’ultimo film che lo vedrà di nuovo protagonista al cinema a Natale. Questa sera l’attore è stato ospite anche […] L'articolo Boldi a Mai dire talk, il web impazzisce per un dettaglio: c’entra Barbara ...

Programmi TV di stasera - giovedì 13 dicembre 2018. A Mai Dire Talk Boldi e De Sica - Ale e Franz - e Max Giusti : Stefania Scordio, Mago Forest e Greta Mauro Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Quinta Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Viva gli sposi: Il filmato di un uomo brutalmente assassinato viene inviato in contemporanea a due donne. Cosa ci sarà dietro? Alba scopre un segreto legato alla scomparsa di sua madre, mentre Carlo non riesce a digerire che Malik ...

Gerry Scotti - lo “zio” della tv che non delude Mai. E niente scandali per lui : “Se non mi avete Mai beccato con una Letterina vuol dire che…” : C’è un conduttore della televisione italiana che è meno esaltato (s’intende dai telespettatori) di Barbara d’Urso su Twitter e meno glorificato di Maria De Filippi dalla stampa, ma è uno dei più proficui a livello di ascolti e di qualità: Gerry Scotti, da decenni, è una garanzia granitica della televisione. Fedelissimo di Mediaset da trentacinque anni, Virginio (questo è il suo vero nome) è una persona a cui affideresti le ...

Alitalia - Di Maio a sindacati : si studia ingresso diretto del Mef nella newco : Il ministero dell'Economia sta studiando l'ingresso diretto nella nuova società che dovrebbe acquisire l'Alitalia. Lo avrebbe annunciato il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, durante l'incontro con i ...

FABRIZIO BENTIVOGLIO/ 'Nel cinema c'è una tentazione a cui non bisogna cedere Mai' - La vita in diretta - : FABRIZIO BENTIVOGLIO ospite de La vita in diretta intervistato da Tiberio Timperi: 'Nel cinema c'è una tentazione a cui non bisogna mai cedere'. Ecco quale.

Di Maio : “Stiamo trattando con l’Ue per portare a casa la manovra. Non tradiremo gli italiani” : Dall'Europa non abbiamo ancora proposte ufficiali sul rapporto deficit/Pil e sugli sforzi necessari per evitare la procedura d'infrazione, l'unica cosa che posso dire è che se l'Ue ci chiede di tradire i cittadini, noi non lo faremo", ha dichiarato all'agenzia di stampa Adnkronos il vicepremier Luigi Di Maio.Continua a leggere

Grande Fratello Vip 2018 - finale in diretta : Andrea Mainardi fa fuori Francesco Monte e Silvia Provvedi. E si gioca la vittoria con Walter Nudo : finale Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip 2018 è arrivato alla finale e qui su DavideMaggio.it si rinnova per l’ultima volta quest’anno l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella casa e, soprattutto, in studio, dove si procederà alla proclamazione del vincitore. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della ...

GF Vip : Andrea Mainardi parla delle nozze con Anna in diretta : Andrea Mainardi sposerà Anna dopo il Grande Fratello Vip 3? Andrea Mainardi ha abituato il pubblico del Grande Fratello Vip delle sua lacrime, emozionandosi numerose volte durante il suo percorso vissuto dentro la Casa. Questa sera però lo chef non è riuscito a trattenere le lacrime giustamente in quanto dentro la Casa è entrata per fargli una sorpresa la sua compagna Anna Tripoli. La donna, visibilmente commossa ma anche intimidita dalle ...

Mangeresti Mai un insetto? 4 italiani su 10 direbbero sì : Sono milioni nel mondo le persone che mangiano insetti e aracnidi come cavallette, grilli, coleotteri, bruchi e scorpioni " tra queste anche celebrità del calibro di Nicole Kidman " eppure per noi si ...