M5s | De Luca | “Grillo? Asino geniale Accordo sul 2 | 04%? Opera del malefico Casalino

De Luca : “Papà di Di Maio? Sant’uomo punito dalla natura per quella discendenza. M5s? Alcuni sembrano cafoni arricchiti” : Caustica invettiva del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il M5s, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv: il politico prende di mira, in primis, il reddito di cittadinanza e le recenti dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sulla stampa delle tessere relative all’erogazione. “Nessuno ha capito niente, neanche loro” – afferma De Luca – “Abbiamo assistito a delle cose francamente ...

De Luca all'attacco : 'Il farabuttismo di M5s diventato un modo di essere' : 'Siamo in un Paese in cui il 'farabuttismo' dei 5 Stelle è diventato un modo di essere' ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca, parlando della chiusura dei punti nascita a Sapri e a Polla. '...

Scontro De Luca-M5s - a rischio il piano ospedali della Campania : Sono il piano ospedaliero - e i voti da segnare sulla pagella dei Livelli essenziali di assistenza, Lea, - le pedine cruciali inserite sullo scacchiere della Sanità campana. Tasselli appartenente ...

Erri De Luca : “Questo non è un governo - ma un’accozzaglia di gente che occupa posti. M5s? Tradito le loro idee - invotabili” : Lo scrittore napoletano Erri de Luca, intervenuto a margine della presentazione del suo nuovo libro, Il giro dell’oca, durante Bookcity Milano, ha attaccato duramente il governo italiano: “Non la considero né un’alleanza, né un governo. I 5 stelle? Hanno Tradito le loro idee per convenienza politica: sono invotabili per chi li ha già votati”. L'articolo Erri De Luca: “Questo non è un governo, ma un’accozzaglia ...

De Luca : “Raggi? Beatificata dal M5s come Santa Rita da Cascia. Salvini su inceneritori? Posizione inaccettabile” : “Nell’ultima settimana abbiamo assistito a momenti rivoluzionari, momenti di grande cultura, momenti religiosi impensabili, come il processo di beatificazione di Virginia Raggi. La sindaca di Roma come Santa Rita da Cascia, in barba alle polizze a sua insaputa e alle buche che continuano a riempirsi tristemente di acqua piovana e di lacrime amare dei romani”. Esordisce così, nel suo solito appuntamento settimanale su Lira Tv, ...

Gianluca Vacca - M5s - : "ma quali tagli? Stiamo investendo in cultura. 4.000 nuovi assunti al MiBAC entro il 2021" : ... come il biglietto a soli 2 euro per musei e siti archeologici e come l'iniziativa di riservare loro alcuni posti in teatro, per assistere agli spettacoli d'opera, sempre al prezzo vantaggiosissimo ...

Luca Mercalli : "M5s ha fatto un ottimo programma ambientale - ma non conclude nulla" : "Il M5S ha fatto un ottimo programma ambientale per mano del ministro dell'ambiente Costa, che ha fatto uno dei migliori programmi nella storia dal punto di vista dell'ambientale. Il problema è che ci sono altri ministri, di ministeri più importanti, che non sanno nulla di ambiente e alla fine vincono loro. Poi dicono che non ci sono i soldi per realizzare queste cose e quindi alla fine non si conclude nulla". A dirlo è Luca ...

Luca Aresta - M5s - : LE NOSTRE FORZE - ARMATE DI ORGOGLIO E UMANITA' Riflessioni a margine della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze ... : Con il 4 novembre 1918 l'unificazione territoriale, politica e istituzionale dell'Italia fu interamente realizzata. Simbolicamente, la Prima Guerra Mondiale rappresenta quindi un tassello dell'Unità ...

M5s - De Luca : “Di Maio? Da Vespa performance da Oscar. Fico? Truffatore politico. Di Battista? Sta con la panza all’aria” : “E’ davvero imbarazzante l’immagine di questo governo, che francamente si sta coprendo di ridicolo. L’ultima performance di Di Maio è da premio Oscar. Da Vespa comunica al popolo che hanno manipolato un deliberato del Consiglio dei ministri. Chi sarà stato? La manina? La manona?“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la denuncia del vicepresidente del Consiglio, Luigi di ...

De Luca : 'Provo disgusto per questo Governo : M5s pagherà conseguenze - Renzi ormai scaduto' : Nella puntata di questo lunedì 15 ottobre della nota trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, in onda su Radio Uno Rai, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, è intervenuto il noto scrittore Erri De Luca, il quale ha parlato anche di temi strettamente di attualita' Politica. Vediamo le parti salienti di quello che ha affermato. Erri De Luca attacca il M5S e le politiche del Governo In particolare Erri De Luca ha parlato del Movimento 5 ...

Riace - l’Anpi scrive al M5s : “Fermate Salvini - ditegli di combattere la mafia - non Lucano” : L'Anpi si rivolge al ministro Luigi Di Maio e al M5S affinché si attivino per far cambiare idea a Salvini sul trasferimento dei migranti di Riace: "Non girate lo sguardo da un' altra parte. Fermate Salvini. Almeno per decenza, in una terra bella e difficile come la Calabria, ricordategli che è utile perseguire mafia e n'drangheta. Non un uomo onesto come Mimmo Lucano".Continua a leggere

Riace - i migranti a Lucano : "Non vogliamo andare via". L'Anpi a M5s : "Fermi Salvini" : Il ministro dell'interno: "Ma quelli del Pd che parlano di 'deportazioni', sanno che l'indagine sulle gravi irregolarità di Riace erano state avviate da Minniti, mio predecessore al Viminale e oggi ...

Ostia - “sindaca” M5s scambia Nicola con Luca Zingaretti/ Invita Montalbano al consiglio su viadotto Fiumicino : Ostia, “sindaca” M5s scambia Nicola con Luca Zingaretti e Invita Montalbano al consiglio sul viadotto di Fiumicino. Pd all'attacco, replica Cinque Stelle. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:47:00 GMT)

Alba Parietti contro Governo M5s-Lega : "Ridateci Berlusconi"/ Su Mimmo Lucano : "Inchiesta pretestuosa" : Alba Parietti contro Governo M5s-Lega: "Ridateci Berlusconi". La showgirl ha poi commentato l'arresto del sindaco di Riace Mimmo Lucano: "Inchiesta pretestuosa"(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 14:49:00 GMT)