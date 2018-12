Lvmh compra il Cipriani di Venezia | e non solo | | quasi 3 miliardi per il gruppo Belmond

Lvmh compra gli hotel e viaggi di lusso Belmond (con il Cipriani) per 3 - 2 miliardi di dollari : Mossa a sorpresa del gigante del lusso francese. Già la scorsa estate si sono susseguite voci della vendita del gruppo alberghiero, che ha il 50% degli asset più importanti in Italia. Tra gli immobili di pregio nel nostro Paese ci sono l’ hotel Cipriani di Venezia, il Caruso di Ravello, l’ hotel Splendido di Portofino (quello a maggiore occupazione) e Villa San Michele a Fiesole. Il gruppo americano possiede anche i treni ...

Lvmh compra gli hotel di lusso Belmond (con il Cipriani a Venezia) : Una mossa a sorpresa quella che il colosso del lusso Lvmh ha messo a segno per comperare il brand dell’ospitalità Belmond, gruppo specializzato in alberghi e viaggi (via treno e nave)...