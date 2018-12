Lodi | il tribunale condanna il regolamento della mensa | «È discriminatorio»

vanityfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il Comune didovrà fare marcia indietro: ildi Milano hato come «» ilche richiedeva, per accedere allascolastica e allo scuolabus, la presentazione di documenti che, per le famiglie extracomunitarie, risultavano molto difficili da reperire nei Paesi d’origine. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’Associazione studi giuridici sull’immigrazione e dalla Naga e hanno chiesto di «modificare ilper l’accesso alle prestazioni sociali agevolate in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all’Unione Europea di presentare la domanda mediante la presentazione dell’ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e comunitari».I problemi sono cominciati dopo che, nel 2017, Sara Casanova, sindaco di, ha approvato una delibera per modificare le condizioni per accedere alle ...