Leonardo torna a casa sua Viaggio nell' archivio del genio

Leonardo : "Ibrahimovic non torna al Milan. Mercato? Due acquisti a gennaio" : "Ibrahimovic non tornerà al Milan. Sarebbe stata una bella storia, ma non accadrà. Resterà ai Los Angeles Galaxy. Ci avevamo pensato e anche lui ci pensava, ma alla fine non si farà". La confessione è ...

Milan - Leonardo torna a parlare : il futuro di Gattuso e le ambizioni rossonere : Milan, Leonardo ha parlato del futuro della panchina rossonera con Gattuso che sembra essere molto più saldo dopo la vittoria contro la Sampdoria Il dirigente del Milan Leonardo, quest’oggi è stato ospite dell’evento Golden Foot a Montecarlo, a margine del quale ha parlato anche delle ultime vicissitudini rossonere. Innanzitutto Leonardo ci ha tenuto a precisare che Gattuso è saldamente sulla panchina e lo sarà a ...

29 ottobre - Leonardo Palmisano autore di utto torna. Il primo caso del bandito Mazzacani a Cutrofiano - Lecce - : Robinson" , incontri con scrittori e pedagoghi, reading, presentazioni di libri per approfondire le tematiche del contemporaneo, , "NonRassegnamoci" , spettacoli e performance dal vivo, e "CortoCorto"...

“Mamma - sto tornando” - ma si suicida sotto un treno : il dramma di Pasquale Andrea Leonardo : La drammatica storia di Pasquale Andrea Leonardo, un giovane di trentuno anni originario di Reggio Calabria. Il 15 ottobre scorso il ragazzo aveva chiamato da Bologna per l'ultima volta la famiglia. La madre lo ha cercato per giorni continuando a lanciare appelli ma lui si sarebbe ucciso la sera stessa di quella ultima telefonata a Rimini.Continua a leggere

“Mamma sto tornando a casa” - ma non ci è mai arrivato : la scomparsa di Pasquale Leonardo : Pasquale Andrea Leonardo, 31 anni, è scomparso da Reggio Calabria lo scorso 15 ottobre. Dopo aver fatto perdere le sue tracce si è messo in contatto con mamma Sara da Bologna. Al telefono: "Mamma sto tornando a casa", ma non ci è mai arrivato. Appello ai passeggeri che si sono mossi tra le stazioni di Como, Milano centrale, Bergamo e Bologna: "Pasquale è stato lì, scriveteci".Continua a leggere

Pato : “Tornare al Milan? Vedremo a fine anno. Con Leonardo ho un buon rapporto…” : Clamorose indiscrezioni di mercato arrivano dalla Cina, precisamente dal Tianjin Quanjian, squadra dell’ex rossonero Alexandre Pato. Quest’ultimo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva al Corriere dello Sport. Sulle offerte ricevute quest’estate: “Ho ricevuto delle offerte da alcune squadre di Serie A e altre in Europa, Vedremo cosa accadrà a fine anno”. “Leonardo mi stima, il […] L'articolo ...

Pato torna al Milan? 'Ho già sentito Leonardo - Paquetá bravissimo e Ibra...' : Alexandre Pato gioca in Cina, ma porta sempre il Milan nel cuore. L'attaccante brasiliano del Tianjin Quanjian ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Il derby sarà una bella partita. Vedo Gattuso sempre concentrato, sta facendo un gran lavoro e di questo non avevo dubbi. L'Inter però è molto forte, sarà una partita difficile. Vincerà chi ...

Titanic torna al cinema dopo 20 anni/ Video - il film di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet : Titanic torna al cinema dopo 20 anni. Ultime notizie Video, il capolavoro di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet di nuovo in sala: ecco qualche curiosità(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Titanic torna al cinema dopo 20 anni con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet : biglietti in prevendita e date : Titanic torna al cinema per festeggiare i 20 anni dall'uscita. Il capolavoro di James Cameron verrà programmano in alcune delle sale cinematografiche di tutta Italia solo per tre giorni: 8, 9 e 10 ottobre 2018. A 20 anni dall'uscita, torna sul grande schermo Titanic, il capolavoro di James Cameron vincitore di 11 premi Oscar, che vede protagonisti due giovanissimi Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Le vicende amorose di Jack e Rose sul ...