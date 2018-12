lavoro e famiglia la forza delle donne

Il lavoro dei sogni : fotografare una famiglia in vacanza - per più di 100 mila dollari l’anno : Sono quegli annunci che lasciano sempre un po’ perplessi: troppo belli per essere veri. Ma questo è: c’è una famiglia che ha messo un annuncio su Perfocal, alla ricerca di un fotografo che, dal febbraio 2019, parta per documentare il suo viaggio in giro per il mondo, dalle Maldive alla Francia, da Abu Dhabi a Rio de Janeiro. Un lavoro da sogno, con un compenso di 80mila sterline, circa 102mila dollari, 88 mila euro, con tutte le ...

Ilary Blasi : "Mio marito prima di sposarci mi disse : 'abbandona il lavoro e dedicati alla famiglia' Poi ha capito" : È convinta che il marito Francesco Totti le sia stato fedele, nonostante le dichiarazioni in diretta tv di Fabrizio Corona. Ilary Blasi, in un'intervista al Corriere della Sera, parla della sua famiglia, di quale sia il segreto per tenerla unita per così tanto tempo: "È questione di incastri e di vita monotona: sveglia presto e la sera tutti a tavola insieme, sempre". E racconta anche di come si sia innamorata del marito e ...

lavoro nero nell’azienda di famiglia - Di Maio : “Oggi metterò la società in liquidazione” : "L’attività imprenditoriale della Srl è cessata da oltre un anno e domani la stessa verrà posta in liquidazione. Poiché ho già dichiarato di non essermi mai occupato di fatti di gestione, non potendomi ora occupare del controllo di legalità e della revisione contabile postumi delle aziende di famiglia, io direi di finirla qui perché devo occuparmi dei problemi del Paese", ha spiegato il vicepremier Di Maio al Fatto Quotidiano. .Continua a leggere

'Famiglia " lavoro : un'alleanza per il futuro' - un convegno affronta il delicato tema : ... e intrattiene le relazioni della Chiesa cattolica e della Santa Sede con i mondi culturali, cercando il dialogo con i rappresentanti della scienza, della letteratura e dell'arte. Monsignor Tighe, 60 ...

SIMG : “In 10 anni il lavoro dei medici di famiglia è raddoppiato” : In un decennio il carico di lavoro dei medici di famiglia è raddoppiato, passando da 5,5 visite per paziente all’anno nel 2006 a 9,9 nel 2016 (XI Report Health Search). L’allungamento della vita media e la crescente diffusione delle malattie croniche sono i motivi principali di questa vera e propria impennata. Quasi il 40% (39,1%) degli italiani è infatti colpito da una di queste patologie: in particolare, ipertensione (17,4%), artrosi/artrite ...

Luigi Di Maio era già socio dell’azienda di famiglia durante la causa per lavoro in nero : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, era già socio dell'azienda di famiglia nel 2014, quando era in corso la causa del dipendente dell'azienda di famiglia alla stessa società per regolarizzare la sua posizione a seguito del lavoro svolto in nero. Il procedimento si è concluso, in primo grado, nel 2016: ora si attende l'Appello.Continua a leggere

Di Maio socio della società di famiglia con un dipendente in causa per lavoro nero : Un dipendente della Ardima Costruzioni - di Antonio Di Maio e Paolina Esposito, genitori del vicepremier M5s - ha fatto causa alla detta azienda per farsi riconoscere le ore lavorate in nero. In primo grado ha perso, ma ha fatto ricorso in Appello contando di vincerlo. Nel frattempo il papà di Di Maio avrebbe anche proposto una mediazione, soldi per chiudere il contenzioso.Il particolare più rilevante è che il contenzioso ...

“Nell’azienda della famiglia di Di Maio lavoro nero” - la denuncia di un ex dipendente : Il racconto di un ex dipendente della ditta edile della famiglia Di Maio a Le Iene: "Lui dice che viene da una famiglia onesta, tutta questa onestà sulla mia pelle non l’ho notata". Il Vicepremier ha assicurato di non saperne nulla: “All'epoca non ero socio, non mi risulta ma se è così fatto grave"Continua a leggere

Da Belluno a Napoli - storie di conciliazione lavoro-famiglia : In fondo sta tutto lì, in quel punto di equilibrio che tiene insieme il lavoro e la famiglia, un’impresa titanica quando si abita lontano dalla propria rete familiare, quando non si hanno stipendi che possono consentire una baby sitter, quando si hanno problemi aggiuntivi tipo una disabilità da affrontare, un genitore anziano da accudire. E così «Ieri come oggi», il nuovo documentario della giornalista e regista Alessia Bottone (nella ...

Il nuovo Carlo Conti : 'Ora prima la famiglia poi il lavoro' : ' La nostra amicizia è rimasta sempre salda, tanto che ancora facciamo spettacoli insieme e ci divertiamo come il primo giorno '.