La realtà che i politici libici vogliono nascondere

Roberto Saviano a Che tempo che fa : “Per Trump i migranti scappati dall’Honduras sono criminali. La realtà è che fuggono dal crimine” : Nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa, in onda su Rai1, Roberto Saviano, in collegamento da New York, ha parlato della carovana di migranti partita da San Pedro Sula in Honduras con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti e attualmente accalcata al confine con il Messico. Lo scrittore ha dichiarato che quella “è la più grande fuga dal narcotraffico che la storia conosca” e mostrando tre fotografie emblematiche per ...

Il futuro dell'Europa è a emissioni zero. Un sogno che diverrà realtà nel 2050 : L'Ue dovrebbe essere "la prima economia al mondo ad avere zero emissioni nette a effetto serra nel 2050", per rispettare così gli impegni sul clima di Parigi e contenere l'aumento della temperatura ...

HIV : una campagna in realtà aumentata e un nuovo checkpoint tra le iniziative per non abbassare la guardia : Una mano che, idealmente, rappresenta i progressi scientifici e l’informazione, fa esplodere la bolla che racchiude le persone che convivono con l’HIV, permettendo loro di uscire dall’isolamento e tornare a vivere in società alla pari degli altri. Il tutto con uno stile che richiama Keith Haring, artista morto di AIDS nel 1990. È questo il soggetto dell’opera di Knet, il cui vero nome è Carlo Oneto, street artist di Salerno che ha già ...

Preti gay - la realtà che non si vuol vedere : E ancora: 'Questo tentativo di offuscare le cose è un cattivo segno del processo di secolarizzazione in atto nella Chiesa: uno pensa come il mondo, ma non come Dio vuole'. Chi fermerà questa deriva? ...

Inter - Milinkovic-Savic : sogno che potrebbe diventare realtà - Marotta prepara l'assalto : L'Inter ha cominciato già a studiare la strategia di rafforzamento in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Il vertice andato in scena a Nanchino tra i vertici di Suning, con in testa il patron, Jindong Zhang, e il prossimo amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è servito non solo alle parti per conoscersi, ma anche per capire quali devono essere gli obiettivi da conseguire. E uno dei nomi in cima alla lista dell'ex amministratore ...

Beyon the Gate - la startup che punta all’educazione tramite realtà virtuale e videogiochi si racconta ai nostri microfoni : Alla Milan GamesWeek, in area Indie, abbiamo incontrato Giulia Avogaro del team di Beyond the Gate, startup milanese che sviluppa progetti educativi tramite la realtà virtuale e i videogiochi. Beyond the Castle è un percorso che nasce per raccontare la storia del Castello Sforzesco di Milano, permettendo ai partecipanti di vestire i panni di un arciere o balestriere e partecipare alla difesa delle mura, il tutto all’interno delle strutture ...

Adinolfi attacca Rocco Siffredi - che risponde : 'Tu in realtà vuoi il mio ' - VIDEO - : Rimangiandosi sempre gli impegni assunti pubblicamente, a cui io però lo richiamo: abbandoni il mondo del p0rn0 e sostenga la proposta di black list dei siti hard del Popolo della Famiglia, sarebbe ...

Il crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory diventa realtà : in che modo le due serie si incontreranno? : Il tanto atteso crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory diventa finalmente realtà. CBS ha annunciato che le due serie tv si incontreranno in via ufficiale. Iain Armitage, interprete del piccolo Sheldon, apparirà in qualità di guest star in un episodio speciale della comedy, in onda il mese prossimo, e condividerà la scena con Jim Parsons, storico interprete del fisico teorico. Iain non sarà da solo in questa avventura. Come riporta ...

Schumacher - l'amore di Corinna e la crudele realtà di oggi : Chi lo ha visto, chi lo vede regolarmente racconta di un uomo precocemente invecchiato. I capelli sono tutti bianchi. Il volto è attraversato dalle rughe. Dagli occhi purtroppo non è possibile ...

Genova - ponte Morandi : a che punto siamo. Promesse e realtà : A tre mesi dal crollo del ponte Morandi, il 15 dicembre inizierà la demolizione dei monconi. A quando il nuovo ponte?

Numeri e realtà. Rubettino contro la lagna dei giovani che scappano dal sud : Al direttore - Editoriale trionfale sul Rinviato Quotidiano. Giuseppe De Filippi Al direttore - Caro Cerasa, è una cosa seria che le parti – governo italiano e Commissione Ue con le altre istituzioni comunitarie – ribadiscano con pervicacia la necessità del dialogo sulla manovra finanziaria, ma,

Immersi nella realtà virtuale : i Muse raccontano 'Simulation theory' e il tour - anche in Italia - 2019 " INTERVISTA : L'ho collegata all'uso che si fa dei social media, al fatto che la gente vive in un mondo piccolo e separato, delimitato dal loro smartphone. Sia con la realtà virtuale che coi social media i ragazzi ...

Di che colore è questa immagine? Ecco l’incredibile illusione ottica che trasforma la realtà : Le illusioni ottiche riescono a trasformare la realtà. E ci riescono in una maniera tale da sembrare quasi magia. In realtà si tratta appunto di illusioni e riescono a farci vedere le cose come in realtà non sono. Provate ad esempio a fissare i puntini sul naso della ragazza nell’immagine per dieci secondi. Poi spostate lo sguardo su una superficie bianca e…vedrete comparire la stessa immagine ma a colori! L'articolo Di che colore è ...

Boccata d'ossigeno che guarda al presente e solo alle realtà più solide. Lo scoglio Carige tra un mese - di G. Colombo - : L'esito degli stress test sulle principali banche italiane consegna al governo un giudizio positivo, spendibile a sostegno della narrazione dell'economia forte e solida