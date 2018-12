La proposta della Lega per convincere i pensionati a trasferirsi al Sud Italia

Manovra - Conte : "Soddisfatto della proposta fatta alla Ue" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria ha incontrato il commissario agli affari economici, Pierre Moscovici nella sede della Commissione per trovare un'intesa sulla Manovra di bilancio 2019 e ...

Anticipazioni Beautiful : Hope parla a Liam della proposta di matrimonio di Bill a Steffy : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti di 'Beautiful': la tematica centrale rimane incentrata intorno al tentato omicidio nei confronti di Bill. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre rivelano che molte persone sono sospettate dal detective Sanchez: una di queste è Sally, che ha rivendicato a Bill le promesse mai mantenute mentre Thomas è venuto a conoscenza ...

La situazione disastrosa degli enti locali - proposta della Cisl Fp : La fotografia della situazione degli enti locali è tutt'altro che rosea. La Cisl FP Ragusa-Siracusa chiede l'istituzione di una sede di diagnosi

Insegnamento dell’educazione civica obbligatorio a scuola : la proposta di legge della Lega : La Lega ha presentato una proposta di legge il cui scopo è quello di rendere obbligatorio l'Insegnamento dell'educazione civica nelle scuole: dalle materne alle superiori. E sarà materia di colloquio all'esame di terza media e di maturità. L'Insegnamento riguarderà la Costituzione, l'educazione alla cittadinanza digitale, la lotta al bullismo, il rispetto dell'ambiente, l'educazione alla salute e la sicurezza stradale.Continua a leggere

Inter - i dettagli della proposta di Marotta per Pogba : Considerato che Pogba vale 105 milioni, ecco che si lavora su questa proposta', fanno sapere a Rai Sport .

L'on. Valter Piscedda ha presentato stamane una proposta di legge del Pd per l'allargamento della Città Metropolitana di Cagliari. : «Con la nostra iniziativa vogliamo inserire nell'agenda politica il tema della revisione della riforma degli Enti locali del 2016, attraverso l'inserimento nella Città Metropolitana di Cagliari dei Comuni che hanno manifestato questa volontà con delibere ...

La proposta della Lega : il decreto ingiuntivo con l'avvocato : La Lega ha un obiettivo chiaro: abbattere i tempi per chi vanta un credito. E su questo fronte si sta muovendo per far passare un disegno di legge che potrebbe velocizzare, e non di poco, la procedura.

Onu - la proposta di Berlino : “Seggio della Francia diventi della Ue - che deve parlare con una voce sola” : Del tema si discute da anni ma ora, con la Brexit, la Francia rimarrà l’unico Paese dell’Unione europea con un seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per questo il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel suo discorso sull’Europa all’Università Humboldt a Berlino, ha proposto che “a medio termine il seggio della Francia” possa “diventare un seggio della Ue. In cambio l’ambasciatore Ue alle ...

Manovra - proposta della Lega : tassa unica sulla casa/ Replica Confedilizia : 'Riforma nasconde aumento' - IlSussidiario.net : Manovra, proposta della Lega: tassa unica sulla casa. Ultime notizie Imu e Tasi, Replica Confedilizia: 'Riforma nasconde aumento'

Camera - proposta di legge della Lega per la nascita di un Centro di addestramento unico delle Forze dell'Ordine : Perfezionare le conoscenze tecniche e migliorare la pratica di tiro delle Forze di Polizia. Un 'bersaglio' che va colpito, secondo alcuni deputati leghisti, con l'istituzione di un vero e proprio ...

Imu e Tasi : proposta della Lega per accorpamento in un'unica imposta : L'emendamento, presentato dalla Lega Nord il partito del Vicepremier e Ministro dell'interno Matteo Salvini, è stato ritenuto ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Di conseguenza, verrà votato dal Parlamento in questi giorni e, se approvato, ridurrà gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini - contribuenti. Infatti, l'emendamento in questione prevede l'accorpamento in un'unica imposta di Imu e Tasi. Senza che ...

Amanda Knox si sposa : il video social della proposta di matrimonio con un meteorite al posto dell’anello : Amanda Knox si sposa. La 31enne americana condannata e poi assolta per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007 ha iniziato una nuova vita e ora si prepara alle nozze con il fidanzato Christopher Robinson. I due si sono conosciuti tre anni fa e ora è arrivata la proposta di matrimonio, fatta in un modo decisamente poco convenzionale: al posto del tradizionale anello infatti, la Knox si è vista arrivare un ...

Amanda Knox volta pagina e si sposa : il video social della proposta sulla musica di "Et" : Amanda Knox, l'ex studentessa americana condannata e poi assolta per l'uccisione nel 2007 della coinquilina e universitaria britannica Meredith Kercher, cambia vita e si sposa. Dopo il buio degli anni e delle vicissitudini legate al delitto di Perugia, la Knox sembra avere voltato definitivamente pagina, accettando la proposta di matrimonio del suo fidanzato Christopher Robinson, filmata e postata sui social media sulla musica del film "Et".La ...

"Si potrà scavare il letto dei fiumi". La proposta della Lega è un caso politico : Non ti fanno toccare l'albero nell'alveo - aveva detto dopo le alluvioni il vicepremier Matteo Salvini - ed ecco che l'alberello ti presenta il conto'. Contro l''alberello' e per porre fine ad ...