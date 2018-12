La Premier ai tifosi | Basta col razzismo

Premier League – Emozioni uniche per Ranieri : tifosi di Fulham e Leicester uniti in un coro speciale per il tecnico italiano : Una serata ricca di Emozioni per Claudio Ranieri: i tifosi di Fulham e Leicester si uniscono in un coro omaggio per il tecnico italiano E’ andata in scena ieri sera la 15ª giornata di Premier League. Emozioni fortissime per Claudio Ranieri: il tecnico italiano, adesso alla guida del Fulham, è stato omaggiato in maniera davvero spettacolare nella sfida contro la sua ex squadra, il Leicester, con la quale si è aggiudicato la Premier League ...

Inter - Perisic annuncia : “voglio Premier e Liga - i tifosi nerazzurri capiranno” : Ivan Perisic ha annunciato di voler giocare in Premier e Liga prima della fine della sua carriera, l’addio all’Inter potrebbe essere imminente Ivan Perisic ha rivelato in tutta sincerità la voglia di lasciare l’Inter. Non è chiaro ancora quando abbia intenzione di dire addio, ma ci sono altri campionati che attirano l’attenzione dell’esterno croato. Intervistato da FourFourTwo, Perisic ha infatti ...

Perisic spaventa i tifosi dell'Inter : 'Sogno la Premier League' : Dopo il mal di pancia di Lautaro Martinez - suo padre ha attaccato Luciano Spalletti per il poco minutaggio concesso fin qui al talento argentino, ora a Milano, sponda Inter, è il caso Perisic a tenere banco. L'esterno croato ha infatti dichiarato di sognare un futuro in Premier League. Clima teso in casa Inter Le dichiarazioni di Perisic vanno però contestualizzate per essere comprese. Il giocatore ha dichiarato di essere stato molto vicino al ...

Perisic spaventa l'Inter : "Futuro in Premier o Liga? Spero che i tifosi capiscano..." : Resistere alle avances di mercato non è mai cosa facile, ancora di più se a tentarti è il Manchester United di Mourinho . Ci è riuscito invece Ivan Perisic , corteggiato dai Red Devils in estate, che ...