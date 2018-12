La Polizia municipale arruola una potentissima Renault da 280 CV FOTO

Sequestrata dalla Polizia municipale palazzina con bar e ristorante : Prato, il controllo è arrivato quasi a fine lavori. Tutto era quasi pronto per iniziare le attività: tre esercizi pubblici per somministrazione a piano terra e un'attività ricettiva a piano primo. ...

Sicurezza : a Torino i droni in supporto della Polizia municipale : A settembre 2017 ad esempio erano stati impiegati in occasione del G7 di Industria, Scienza e lavoro alla Reggia di Venaria.

Verona : arrivano primi agenti Polizia municipale specializzati nel tiro tattico (2) : (AdnKronos) - “E’ il primo corso di tiro tattico operativo svolto dai nostri agenti, ma non sarà l’ultimo” afferma l’assessore alla Sicurezza Daniele Polato, che questa mattina si è recato in via Magellano per assistere all’addestramento. “Le persone che lavorano su strada per la nostra sicurezza, c