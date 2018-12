La migrazione dei monopattini elettrici

Im migrazione : la nave Aquarius cessa il salvataggio dei migranti - Salvini soddisfatto : La nave Aquarius ha comunicato tramite Medici Senza Frontiere di aver sospeso la propria attività di soccorso in mare dei migranti . L’Ong Sos Méditeranée. che ospitava a bordo della nave un team di assistenza medica di Medici senza frontiere, abbandona il suo progetto umanitario. Aquarius indagata per smaltimento illecito dei rifiuti infettati dai migranti Ricordiamo che la nave è sottoposta da novembre a verifiche dalla procura di Catania, che ...

"E Baboucar guidava la fila" : l'immigrazione raccontata con lo sguardo dei richiedenti asilo : Sembra di vederli Baboucar, Ousman, Robert e Yaya mentre camminano, uno dietro l'altro, per le strade della provincia umbra. Asciugamano in spalla, cellulare in mano per controllare i messaggi e le notifiche, passo svelto e poche parole. Dietro un'apparente serenità i ricordi della loro Africa e della traversata in mare raggiungere l'Europa, ma anche tanti sogni.I quattro protagonisti del romanzo E Baboucar guidava la fila di Giovanni ...