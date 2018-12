La manovra spiegata facile

La manovra fiscale gialloverde spiegata in otto punti : Cosa ci aspetta sul fronte tributario in epoca gialloverde? Poco di buono, e ve lo spiego in otto punti.La pressione fiscale non scenderà e la pressione tributaria sulle imprese aumenteràIl documento programmatico di bilancio (DPB) del governo indica che la pressione fiscale nel 2019 resterà costante al livello del 2018 (41,8 per cento). Si interrorompe così il trend degli ultimi cinque anni, che aveva sempre visto ...