La malinconia della manovra gialloverde e la banalità del populismo

GF Vip : Walter parla della sua ex moglie con un velo di malinconia : A differenza di quanto si possa pensare nonostante sia un uomo affascinante Walter non ama parlare della sua vita privata e non vanta nemmeno di essere stato in passato un “latin lover” anche se in possesso di tutte le carte in regola per averlo potuto fare. Per la grande personalità ed umanità potrebbe essere uno dei possibili vincitori della casa più spiata d’Italia. Non perché abbia studiato a tavolino una strategia ma semplicemente perché è ...