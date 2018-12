La lettera delle “madamine” | “Caro presidente Fico | usciamo dall’isolamento” 

«Cara mamma - mi spiace che sei morta» : la lettera delle bimbe per Eleonora Video I ragazzi : mai più ai concerti : Il marito della mamma morta nella discoteca di Corinaldo, salvando la piccola Gemma: «Ho tentato di rianimarla. Ora cambierò lavoro per crescere 4 figli»

Eleonora Girolimini - lettera delle figlie di 7 anni alla mamma : «Ci dispiace che sei morta» : «Cara mamma, ci dispiace che sei morta», sono queste le parole che le figlie gemelle di sette anni hanno scritto a Eleonora Girolimini, morta schiacciata nella calca della discoteca...

Ancona - la lettera delle figlie di Eleonora Girolimini : «Cara mamma - mi spiace che sei morta» : Ma i nostri quattro figli erano il suo mondo, molto più della sua vita. E infatti ha donato la sua vita per Gemma. Lei ci ha raccontato che non soltanto Eleonora le ha fatto da scudo proteggendola ...

Ancona - la lettera delle figlie di Eleonora Girolimini : «Cara mamma - mi spiace che sei morta» : Il marito della mamma morta nella discoteca di Corinaldo, salvando la piccola Gemma: «Ho tentato di rianimarla. Ora cambierò lavoro per crescere 4 figli»

«Mamma - ci dispiace che sei morta» : la lettera delle figlie gemelle di Eleonora - morta nella strage : Ma i nostri quattro figli erano il suo mondo, molto più della sua vita. E infatti ha donato la sua vita per Gemma. Lei ci ha raccontato che non soltanto Eleonora le ha fatto da scudo proteggendola ...

“Cara mamma…”. Strage discoteca - la lettera straziante delle figlie di Eleonora. La madre morta a Corinaldo durante il disastro : Della Strage di Corinaldo se ne è parlato a lungo e se ne parlerà ancora, per molto, molto tempo. Eppure un giorno anche questa ondata mediatica finirà e resteranno soltanto i ricordi dei familiari delle vittime; resteranno i morti, le colpe, i reati. Resteranno anche le lacrime di bambine senza madre, di figlie senza guida, costrette a vivere con un dolore costante. “Cara mamma, mi dispiace che sei morta”. Inizia così un biglietto ...

Corinaldo - la lettera delle figlie di Eleonora : “Cara mamma - mi dispiace che sei morta” : Le due figlie di 7 anni di Eleonora Gilolimini, la 39enne morta a Corinaldo, hanno voluto lasciare una lettera di addio nella bara della mamma. Il marito Paolo: "Devo essere forte, non posso stare qui a piangere tutto il giorno, ci sono quattro bambini piccoli che hanno bisogno di me".Continua a leggere

La lettera delle figlie di Eleonora Girolimini : «Cara mamma - mi spiace che sei morta» : Il marito della mamma morta nella discoteca di Corinaldo, salvando la piccola Gemma: «Ho tentato di rianimarla. Ora cambierò lavoro per crescere 4 figli»

Bambino invia una lettera al papà “in paradiso” - la risposta delle Poste è commovente : "Signor postino, può portare questa in Paradiso per il compleanno del mio papà? Grazie”. Questa la frase che Jase Hyndman, un Bambino di 7 anni che vive in Scozia, ha scritto sulla letterina da recapitare al papà scomparso da qualche anno. La busta è stata 'consegnata' e il piccolo ora è felicissimo.Continua a leggere

Il chirurgo salva due volte la vita del papà : la commovente lettera delle figlie : Non capita tutti i giorni di essere operati due volte dallo stesso chirurgo a distanza di venti anni e di poter riabbracciare le proprie figlie. Ma il coraggio e la determinazione di un paziente non conoscono limiti e unite alla bravura di un medico, possono davvero fare la differenza. È ciò che è accaduto al signor Pietro Alborghetti, 84 anni e di origini bergamasche. Nato in una famiglia con un elevato rischio di cardiopatie, il signor Pietro ...

Tragedia Leicester : i nomi delle altre vittime e la commovente lettera di Schmeichel : ROMA - Nella serata di ieri il Leicester aveva diramato un comunicato ufficiale che confermava la tragica notizia della scomparsa del patron del club: ' Con grande dolore e con il cuore spezzato ...

Xi Jinping : lettera agli imprenditori delle imprese private : È indubbio che l'economia privata abbia svolto un ruolo insostituibile, e qualsiasi parola o azione che la neghi o la indebolisca é errata.

La lettera di minaccia al Papa prima delle bombe del 1993 : E' impressionante notare come le vicende della trattativa Stato-Mafia, sfociate nella recente sentenza della Corte d'assise di Palermo (aprile 2018) nel processo chiamato a indagare sulla terribile stagione del 1992-1993, insanguinata dalle stragi Falcone e Borsellino e poi dagli attentati di Roma (Velabro e San Giovanni in Laterano), Milano e Firenze (Georgofili), sia emerso il nodo di una gestione opaca delle carceri, tipica della prima ...

Festival delle letterature Migranti a Palermo : tanti autori e 90 eventi letterari : Sbarca a Palermo il Festival delle Letterature Migranti alla quarta edizione, si svolgerà dal 17 al 21 ottobre e coinvolgerà nel programma che include quasi 90 eventi letterari, autori come Francois Beaune e Adriano Sofri. Gli eventi spazieranno dall'arte contemporanea al cinema per farci riflettere su quanto la letteratura è per natura migrante.Continua a leggere