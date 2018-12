La droga per le feste nella pallina di Natale | giovane arrestato

Modica - 33enne arrestato per spaccio di droga : Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' con questa accusa che i carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un 33enne.

Cronaca di Pozzuoli : picchia madre e sorella per soldi di gioco e droga : Le ultime notizie di Cronaca di Pozzuoli riportano che i carabinieri di Pozzuoli hanno arrestato un 30enne per minacce di morte alla madre e alla sorella poi la scoperta: picchiava le donne da 12 anni. Dopo richiesta di ...

Bari - droga : operazione Gdf - 19 misure : 9.14 Un centinaio di finanzieri del Comando provinciale Bari, con la collaborazione di unità cinofile,hanno eseguito 19 ordini di custodia -14 arresti domiciliari,3 in carcere e 2 obblighi di dimoranei confronti di persone di nazionalità italiana,indagate per traffico di droga e detenzione di armi e munizioni. Le indagini hanno consentito di smantellare numerose "piazze di spaccio" gestite da giovani emergenti criminali, operanti ...

Strage di Corinaldo : rilasciato il 17enne fermato per droga : Secondo fonti vicine alle indagini, sono stati venduti molti 'ingressi in nero' tra braccialetti, prenotazioni e tagliandi per le consumazioni. Attesa per i risultati delle autospie in corso sui corpi ...

Operazione San Martino - i carabinieri sgominano la banda che riforniva di droga l'assisano : ASSISI Pochi giorni fa si è conclusa un'Operazione dei militari della Compagnia carabinieri di Assisi, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, riguardante la lotta al narco " traffico. ...

Spaccio di droga - ad Assisi - un arresto - sequestri e persone segnalate : Spaccio di droga, ad Assisi, un arresto, sequestri e persone segnalate Un arresto, nove persone deferite, altre dieci segnalate, venticinque dosi di "cocaina" sequestrate e 600 cessioni di dosi di ...

Torino - operazione antidroga : 12 arresti : 7.00 I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno eseguito a Torino e provincia una misura cautelare in carcere nei confronti di 12 indagati italiani ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, detenzione illegale di armi da fuoco, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, anche un pusher che non ha interrotto la sua attività illecita neanche durante la sua degenza in ospedale. Ha organizzato e ...

C'è stato un maxi arresto per droga in tutta Italia - nato da una denuncia piuttosto singolare : Ventidue persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo operativo di Sesto San Giovanni (Milano) per traffico e spaccio di stupefacenti. Si tratta di 5 Italiani e 17 marocchini, sui quali i miliardi indagavano dal novembre 2016 sotto il coordinamento della procura di Monza. Le indagini hanno permesso di individuare i canali di approvvigionamento nella provincia di Foggia e l'area di smercio nel nord Milano; la vendita avveniva ...

Ozzy Osbourne odia il Natale : “È per i drogati di shopping e per i bambini” - e annuncia l’Ozzfest : Che l'ex Black Sabbath avesse un pessimo rapporto con le ricorrenze religiose era sottinteso, ma dalle sue ultime dichiarazioni è più che chiaro: Ozzy Osbourne odia il Natale e ci tiene a farlo sapere. Lo fa con un video, un estratto di un'intervista, pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube il 6 dicembre: «L'ho sempre detto a Sharon (la moglie, ndr), fan**lo al Natale, lo odio. È per drogati di shopping e per bambini, per questo abbiamo ...

Botte a Corona per reportage su droga : ANSA, - MILANO, 11 DIC - L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona è stato vittima nella tarda serata di ieri di un'aggressione da parte di alcuni pusher mentre stava realizzando un servizio nel ...

Brutta disavventura per Fabrizio Corona - l’ex re dei paparazzi picchiato nel bosco della droga di Rogoredo a Milano : Fabrizio Corona aggredito nel bosco della droga di Rogoredo a Milano, il 44enne sarebbe stato riconosciuto e picchiato secondo il suo racconto alla Polizia Una Brutta disavventura per Fabrizio Corona si sarebbe verificata ieri sera nel bosco della droga di Rogoredo a Milano. L’ex re dei paparazzi, dopo l’aggressione subita intorno alle 22.30, avrebbe raccontato alla Polizia di essersi trovato sul posto per girare un servizio ...

Ozzy Osbourne odia il Natale : 'Una festa per drogati di shopping e bambini' : Non tutti amano il Natale e il suo spirito: è il caso di Ozzy Osbourne che ha dichiarato, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube, di non sopportare la festività del 25 dicembre, preferendo così lavorare piuttosto che festeggiare. Per lui il Natale è una festa solo per bambini e per gli amanti dello shopping. Evidentemente è qualcosa che non fa per lui: non a caso tornerà sulle scene poco dopo, il 31 dicembre, con la Ozzfest. Il Natale ...

Strage in discoteca - altri due fermi per droga : 'Spruzzate più sostanze' : ANCONA - Otto indagati per la tragedia di Corinaldo, ma la soluzione del rebus è ancora lontana. Decine e decine di testimoni, subito dopo la Strage del Lanterna Azzurra, ripetono un nome o una ...

Discoteca Ancona : sette indagati tra proprietari e gestori oltre al minore. Altri due fermi per droga - spunta la pista della banda di rapinatori : Indagato anche il minore che avrebbe spruzzato lo spray nel locale di Corinaldo. L’ipotesi di una gang di rapinatori coetanei. Fermata una coppia, nel mirino dei pm anche i bodyguard. Salvini: «Arrestare chi abusa dello spray anche se minore»