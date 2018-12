La denuncia di Antonella de Il Mondo di Patty | ' Un attore adulto mi molestò'

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Un vero e proprio ciclone è quello che ha travolto in queste ultime ore i protagonisti della serie televisiva Ildi, uno dei grandi successi della tv per ragazzi dagli anni 2000. Diverse attrici, infatti, hanno mosso delle pesanti accuse nei confronti di colui che vestiva i panni di Leandro (Juan Darthes), rivelando che l'le avrebbe molestate sul set. A queste denunce si è aggiunta anche quella di Brenda Asnicar che vestiva i panni di, la quale qualche settimana fa ha parlato di unche le avrebbe avanzato proposte molto spinte.de Ildi, la confessione: 'Voleva abusare di me sul set' L'attrice Brenda Asnicar, in una recente intervista riportata dai tabloid sudamericani, ha confessato che all'epoca della sua partecipazione alle riprese de Ildi, nel quale vestiva i panni dell'antagonista belloccia di, un ...