La chiesa coi turni per cattolici e ortodossi

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Lei si chiama suor Ancilla, lui è padre Radu. Lui ha quarant"anni e ha il phisique du role del prete ortodosso: grande, grosso, barbuto. Lei ha ottantun anni, le forze e la lucidità la stanno abbandonando, è in pace con Dio: come qualcuno ha scritto, citando il Vangelo di Luca (10, 38-42), "si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta". Lei ha fatto la vita monastica, Ordo Virginum, domenicana, il romitaggio a Chiaravalle. Lui, da bravo ortodosso, ha moglie e tre figli. Le loro strade si incrociano nell"ultimo lembo di Milano, tra il Corvetto, il depuratore di Nosedo, la Vettabbia.Non è un posto facile. Ma qui c'è una piccola, poco più che una cappella, sorta nel 1200 ai bordi malarici e violenti della città. Trent'anni fa, suor Ancilla vi si imbattè. Cadeva a pezzi. La piccola suora vi colse, a dispetto della location (o forse proprio per questo) la spiritualità ...