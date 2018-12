agi

: La banalità del terrore. Un post di @BrahimMaarad sull'attacco di #Strasburgo e la morte di #Megalizzi - Agenzia_Italia : La banalità del terrore. Un post di @BrahimMaarad sull'attacco di #Strasburgo e la morte di #Megalizzi - varpie : La banalità del terrore al cospetto del Corano - angelo_cennamo : La banalità del bene. Pif #ottoemezzo -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Così come lo conoscono bene i terroristi da tastiera dell'Isis sempre pronti a rivendicare l'orrore in ogni angolo del mondo, a patto che l'attentatore sia morto per non incorrere in imbarazzanti ...