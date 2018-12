La 16^ giornata di Serie A in diretta streaming su Sky | su Dazn c' è Torino-Juve

Analisi e pronostici sulla 16^ giornata di Serie A : spicca il derby della Mole : Mancano quattro giornate al termine del girone d'andata in Serie A ed è fuori di dubbio che sarà la Juventus a portare a casa il titolo di campione d'inverno. La Serie A però ci regala tanti altri stimol', ad iniziare dal Napoli che sembra l'unica squadra in grado di dare filo da torcere ai bianconeri, oltre alla lotta Champions che, dando quasi per scontati i primi due posti a Juve e Napoli, vede numerose squadre in corsa per gli altri due ...

Probabili formazioni 16^ giornata : Allegri con Bernardeschi - Mazzarri punta su Belotti : Probabili formazioni 16a giornata – Sarà un’altra giornata per cuori forti e in versione extralarge, si gioca dal sabato al martedì, quella che vivremo nel fine settimana. Dopo il turno che ha visto in scena il Derby d’Italia Juventus-Inter e la settimana agrodolce dei verdetti delle coppe europee in scena un altro derby, il derby della […] L'articolo Probabili formazioni 16^ giornata: Allegri con Bernardeschi, Mazzarri punta ...

Serie A - le designazioni arbitrali per la 16^ giornata : L’Aia, l’Associazione Italiana Arbitri, ha pubblicato sul proprio sito le designazioni arbitrali in vista della sedicesima giornata del massimo campionato di Serie A, che si aprirà con il match di San Siro tra Inter e Udinese in programma sabato alle 18. Atalanta-Lazio (17/12, ore 20:30): Orsato di Schio Bologna-Milan (18/12, ore 20:30): Maresca di Napoli Cagliari-Napoli (16/12, ore 18): Doveri di Roma 1 Fiorenina-Empoli ...

Pronostici Serie B - 14-15-16-17 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 16^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 16^ Giornata che si giocherà i giorni 14-15-16-17 Dicembre 2018.Venerdì 14 Dicembre 2018 si apriranno le danze della 16esima Giornata di Serie B con l’anticipo fra Foggia e Cremonese. In testa alla classifica troviamo sempre il Palermo, inseguito in primis da Lecce e Pescara.Si fa molto interessante la sfida anche per quanto riguarda la zona play off e play out, dove anche il ...