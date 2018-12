William e Kate - Meghan e Harry cartoline di Natale/ Foto - inediti auguri : ecco dove passeranno le feste : Kate Middleton e Meghan Markle hanno fatto gli auguri di Natale con i rispettivi mariti. Al fianco di William e Harry, le due coppie reali hanno...

Harry e Meghan sfidano la cartolina di Natale di Kate e William con un romantico scatto in bianco e nero : La competizione mediatica fra duchi di Cambridge e duchi di Sussex si consuma a colpa di fotografie ufficiali per le feste natalizie. I figli del principe Carlo e di Lady Diana hanno reso pubblici oggi i ritratti che adorneranno i rispettivi biglietti d'auguri: William e Kate immortalati con i tre figli in un'atmosfera familiare; Harry e Meghan raffigurati di schiena, romanticamente abbracciati."Il biglietto natalizio di Harry e Meghan è ...

Le cartoline di Natale dei 'reali' : Meghan e Harry abbracciati - William e Kate con i figli : Anche il Principe Carlo e Camilla hanno svelato il loro scatto festoso che verrà inviato ai fan della Famiglia Reale sparsi per il mondo. Lo scatto che riguarda Meghan Markle e il principe Harry ...

William e Kate : è arrivata la cartolina di Natale e ti innamorerai del principino Louis : <3 The post William e Kate: è arrivata la cartolina di Natale e ti innamorerai del principino Louis appeared first on News Mtv Italia.

Kate e William pubblicano la loro cartolina di Natale (e tutti notano un dettaglio su George) : The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photograph of their family. The photograph, taken by Matt Porteous, shows The Duke and Duchess with their three children at Anmer Hall, and features on Their Royal Highnesses' Christmas card this year. pic.twitter.com/6XqCMlhLi8 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 14 dicembre 2018Puntuale come ogni anno, anche per queste feste è arrivata la cartolina di Natale della ...

Kate e William - ecco la nuova foto di famiglia per gli auguri di Natale : Natale si avvicina e la royal family, almeno quasi tutta, si appresta a trascorrerlo a Sandringham. A questo proposito, una delle ultime soffiate riguarda proprio la coppia più in vista. Ovviamente stiamo parlando di Harry e Meghan Markle, che tra qualche mese daranno il benvenuto al primo erede. Per loro questo sarà il secondo Natalea corte, ma soprattutto il primo da quando sono marito e moglie. I duchi di Sussex, però, trascorreranno ...

Kate Middleton e William - foto di famiglia per Natale : tutti pazzi per George : foto di famiglia per William e Kate. Sul profilo Instagram di Kensington Palace è comparso uno scatto che ritrae la coppia insieme ai tre figli George, Charlotte e il piccolo Louis, che non si...

Kate Middleton e William - foto coi figli per Natale. La reazione di Meghan : Kate Middleton e William hanno condiviso sul profilo Instagram di Kensington Palace una nuova foto di famiglia per Natale. I Duchi di Cambridge sono ritratti coi tre figli, George, Charlotte e Louis, nato lo scorso aprile. L’immagine è stata scattata nel giardino della loro casa di campagna Anmer Hall, nel Norfolk. Sorridenti e spensierati, Kate e William sono seduti sul tronco di un albero. Lady Middleton tiene in braccio l’ultimo ...

Harry-Meghan e William-Kate ai ferri corti - ma 'uniti' dal gruppo WhatsApp : Il Sun , però, ha diffuso un'indiscrezione riportata dai giornali di tutto il mondo: i quattro si tengono in contatto costante grazie ad un gruppo WhatsApp . I fan della famiglia reale britannica, ...

LA ROYAL FAMILY HA UNA CHAT WHATSAPP/ William - Harry - Kate e Meghan : i possibili nomi del gruppo : La ROYAL FAMILY ha una CHAT WHATSAPP: William, Harry, Kate e Meghan si inonderebbero di emoji e audio come le persone 'normali'. I possibili nomi della CHAT

William - Kate Middleton - Harry e Meghan Markle hanno il loro gruppo Whatsapp. Ma non sono gli unici della Famiglia Reale… : Dopo l’entusiasmo iniziale, i gruppi Whatsapp si trasformano spesso in un incubo la cui unica via d’uscita è silenziare le notifiche. Chissà se è così anche per William, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle. Sì perché a quanto rivela il Sun anche i reali britannici hanno il loro gruppo Whatsapp di Famiglia. Nemmeno loro sono rimasti immuni da questa moda, ma ora la vera domanda è: come si chiamerà questo gruppo? Avranno scelto un ...

Kate e William disertano la riunione. Una fonte : "Harry accusa il fratello di voler distruggere il suo matrimonio" : Il duca e la duchessa di Cambridge non hanno partecipato a una riunione del consiglio della Royal Foundation. Una mossa che alimenta le voci di una profonda spaccatura tra Kate e William da una parte e Harry e Meghan dall'altra, che invece erano presenti e hanno preso parte anche alla festa che seguiva l'incontro.E sebbene Kensington Palace ufficialmente si sia affrettato a dire che la presenza di William e Kate non fosse prevista, molti hanno ...