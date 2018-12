Juventus | Ronaldo in ombra nella prima fase di Champions | ' Ma il bello deve arrivare'

La moviola di Young Boys-Juventus : manca un rigore su Cristiano Ronaldo : Tre casi nella partita di Berna. Il primo è il rigore per lo Young Boys concesso dall'arbitro tedesco Tobias Stieler al 29'. Douglas passa in modo avventato il pallone ad Alex Sandro che lo controlla ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sprecone : è la prima partita ‘no’ per il portoghese : Nella giornata di ieri si sono affrontate Young Boys e Juventus, si è conclusa la fase a gironi di Champions League, un turno che ha regalato emozioni ma soprattutto clamorosi colpi di scena. Brutta prestazione per la squadra di Massimiliano Allegri che è andata incontro ad una sconfitta inaspettata e che fortunatamente non ha portato conseguenze dal punto di vista della classifica. Sconfitta per 2-1 per la Juventus, non basta una grande ...

Young Boys-Juventus - le pagelle : Cristiano Ronaldo - tre errori non da lui : INVIATA A BERNA - Ecco le pagelle di Young Boys e Juventus dopo la sconfitta, 2-1, dei bianconeri contro gli svizzeri. Young BOYS WOLFLI 6.5 Ne ha di coraggio nel rischiare un dribbling pericoloso con ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'Sto bene - riposerò più avanti. Perdere non fa piacere' : Al termine della partita, il portoghese è stato intervistato da Sky Sport. "Oggi , ieri, ndr, abbiamo creato molte palle gol, dispiace non averle concretizzate. Perdere non fa piacere, ma l'obiettivo ...

Young Boys-Juventus - probabili formazioni : Allegri con i soliti Ronaldo-Mandzukic : JUVENTUS Young BOYS probabili formazioni – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a […] L'articolo Young Boys-Juventus, probabili formazioni: Allegri con i soliti Ronaldo-Mandzukic ...

Juventus - contro lo Young Boys due dubbi di formazione : Cristiano Ronaldo titolare : Questa mattina, poco prima delle 12 la Juve si è ritrovata in campo alla Continassa per allenarsi in vista della partita contro lo Young Boys. I bianconeri domani in Champions League presenteranno un paio di novità di formazione anche perché poi sabato c'è il derby contro il Torino. Massimiliano Allegri, oggi in conferenza stampa, ha annunciato che fra i titolari contro lo Young Boys tornerà Daniele Rugani .Una scelta che permetterà a Giorgio ...

Juventus - Allegri : "Vogliamo il primo posto. Chiellini riposa - Ronaldo ci sarà" : La Juventus si prepara alla sfida contro lo Young Boys, nella quale i bianconeri andranno a caccia di un successo per blindare il primo posto nel Gruppo H. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri,...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo vorrebbe Alaba in bianconero (RUMORS) : La Juventus domani dovrà affrontare una gara molto importante contro lo Young Boys; si tratta infatti dell'ultimo match della fase a gironi della Champions League. Il club bianconero deve assolutamente vincer per blindare il primo posto, dal momento che si trova a dodici punti (mentre il Manchester United ne ha dieci). La squadra allenata da Massimiliano Allegri è sicuramente favorita, anche considerando che il club svizzero ha ottenuto solo un ...

Cristiano Ronaldo : 'La Juventus? Come gruppo è meglio dei Galacticos' : Quando entra a Vinovo si fa fatica a non notarlo, spicca subito la sua prestanza fisica e personalità. Guardandolo negli occhi, oltre alla fierezza di essere tra i più grandi di sempre, si può intravedere il riflesso dei 5 Palloni d'Oro che ha vinto. Cristiano Ronaldo non è un calciatore qualunque e lo dimostra anche fuori dal campo con le sue dichiarazioni, l'ultima delle quali è arrivata proprio ieri. Cristiano Ronaldo confronta Juve e Real ...

Cena di Natale per la Juventus - Cristiano Ronaldo&Company alla serata : tutte le FOTO dell’evento : Cristiano Ronaldo e non solo alla Juventus Christmas Dinner: la Cena di Natale dei bianconeri è stato un vero e proprio successo Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, Leonardo Bonucci e Martina Maccari (con il pancione), Giorgio Chiellini e Carolina Bonistalli, Paulo Dybala e Oriana Sabatini. Questa è solo parte della lista degli invitati alla Juventus Christmas Dinner organizzata ieri dalla dirigenza bianconera prima dell’impegno ...

Juventus - da Agnelli a Cristiano Ronaldo : tutti a tavola per la cena di Natale. FOTO : Tradizionale appuntamento di Natale della società bianconera, con giocatori, staff tecnico e dirigenti al Roveri, il golf club della famiglia Agnelli. '#JuventusXmas' l'hashtag della serata

Ronaldo : "La Juventus? Come gruppo è meglio del Real Madrid" : Io non sono la persona migliore al mondo, ma cerco di essere rispettoso, soprattutto con i bambini. I bambini sono speciali, innocenti". Instagram Cristianinho, Eva, Mateo e Alana Martina sanno che ...