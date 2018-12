Joyce Escano: la vincitrice della quarta edizione | Bake Off Stelle di Natale

ilnotiziangolo

: Joyce Escano: la vincitrice della quarta edizione | Bake Off #StellediNatale - Tutto_tv : Joyce Escano: la vincitrice della quarta edizione | Bake Off #StellediNatale - morganbarraco : Joyce Escano: la vincitrice della quarta edizione | Bake Off #StellediNatale - barbirossa : RT @FutureNYorker: ?Madalina Pomentescu ?Roberta Liso ?Gabriele De Benetti ?Joyce Escano ?Carlo Beltrami ?Federico De Flaviis Concorr… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)è ladiOff che vedremo adi, lo speciale natalizio del cook talent di Real Time. Briosa e sempre sorridente, la campionessa è riuscita a realizzare il suo sogno? Nei primi minutipuntata scopriamo che in realtà non lavora in pasticceria, ma si occupa del gusto estetico dei piatti di un ristorante.Offdila rimetterà in pista? Prima di scoprire che cosa succederà a, conosciamola meglio., dalle Filippine alla vittoria: la concorrente diOffdinasce nell’85 nelle sue amate Filippine e si trasferisce in Italia quando ha appena 16 anni. Il diploma in ragioneria le ha permesso poi di entrare a far parte del mondo del commercio, ma fin dai suoi 24 anni si è sempre occupata di cucina. Passione e ossessione si intrecciano grazie alle mani precise di, che ha ...