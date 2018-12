Jessica uccisa al 19 anni | ergastolo al killer I genitori | ' Nessuno ce la ridarà'

Jessica - uccisa con 85 coltellate : ergastolo per Garlaschi Foto : Avrà anche l’isolamento diurno: di più non si poteva dare. I genitori: «Sentenza giusta, ma nessuno ci ridarà indietro nostra figlia». Accolta in pieno la richiesta del pm Cristiana Roveda, con le aggravanti e la continuazione con gli altri reati

