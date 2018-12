Jessica | ergastolo per il tramviere | la 19enne uccisa con 85 coltellate

Jessica - ergastolo per il killer : uccisa con 85 coltellate : E' stato condannato all' ergastolo Alessandro Garlaschi, il tramviere imputato a Milano per l'uccisione di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa con 85 coltellate lo scorso 7 febbraio...

Jessica Valentina Faoro - pm Milano chiede l’ergastolo per il tranviere. La difesa : “Incapace di intendere” : La Procura di Milano ha chiesto l’ergastolo con l’isolamento diurno per Alessandro Garlaschi, il tranviere imputato di omicidio per aver ucciso con 85 coltellate Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni che aveva ospitato a casa sua, in via Broschi, in cambio di piccoli lavori domestici. La richiesta del carcere a vita è stata avanzata da pm Cristiana Roveda nel processo con rito abbreviato. L’imputato non si è presentato in ...