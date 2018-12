Italia | a ottobre ordinativi e fatturato in calo

Banche - BankItalia : a ottobre tassi su mutui casa tornano a salire : Roma, 11 dic., askanews, - tornano a salire a ottobre i tassi praticati dalla Banche sui mutui per la casa. Secondo i dati di Bankitalia contenuti nell'ultima edizione della pubblicazione Banche e ...

Auto - in calo la produzione in Italia di vetture : a ottobre -18%. Anche la componenistica negativa : TORINO - Nel mese di ottobre in Italia sono state prodotte 55.000 Auto, il 18% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. Nei primi dieci mesi dell'anno la produzione di Autovetture...

Italia - produzione industria ottobre risale ma prospettive restano deboli : ... ma la debolezza della domanda estera e di quella interna non offrono particolari prospettive per l'ultimo scorcio dell'anno e non eliminano il rischio che l'economia scivoli in recessione tecnica ...

Italia - vendite al dettaglio in lieve ripresa ad ottobre : A ottobre 2018, dopo la battuta d'arresto di settembre, le vendite al dettaglio tornano a registrare lievi segnali positivi sia in valore sia in volume, più ampi in termini tendenziali e più contenuti ...

Italia - Istat : ritorno alla crescita a ottobre per le vendite al dettaglio +0 - 1% : ... si registrano variazioni tendenziali positive in quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Cartoleria, libri, giornali e riviste, -0,9%,, Giochi, giocattoli, sport e campeggio, -0,7%, e ...

Borse in rosso. Fitch taglia stime crescita Italia. Spread ai minimi da ottobre : Partenza in rosso per le principali Borse europee . A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce la notizia dell'arresto a Vancouver, da parte delle autorità canadesi, della direttrice ...

Carburanti - in Italia crescono del 4 - 7% consumi di benzina e gasolio ad ottobre. Spesi 49 - 5 mld - +9 - 8% - : ROMA - Con una crescita del 4,7% nel mese di ottobre i consumi di benzina e gasolio auto hanno messo a segno nei primi dieci mesi del 2018 una crescita del 2,6% sul 2017. Ancora più alto...

Italia - ad ottobre disoccupazione in aumento per tutte le classi d'età : La stabilità congiunturale dell'occupazione a ottobre è associata a una crescita della disoccupazione, in aumento per il secondo mese consecutivo, dopo l'ampia diminuzione registrata a luglio e agosto.

Immatricolazioni Ue veicoli commerciali ottobre +6 - 9% - Italia -13 - 2% : Roma, 22 nov., askanews, - Nuovo rallentamento delle Immatricolazioni di veicoli commerciali nell'Unione europea, al più 6,9 per cento annuo a ottobre, secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei ...

Ascolti TV ottobre 2018 : Rai 1 e Canale 5 vicinissime nelle 24h - ma nel prime time non c’è gara (19.17% vs 15.07%). La7 batte anche Italia1 in prime time : I Bastardi di Pizzofalcone 2 Canale 5 ha parzialmente recuperato terreno, ponendo rimedio al disastro registrato nel mese di settembre, quando lo share medio del prime time era fermo circa al 12%. Ma il suo nuovo 15.07%, ottenuto nonostante il finale di Temptation Island Vip ed il Grande Fratello Vip, non basta ad eguagliare i risultati dello scorso anno né tantomeno a fermare Rai 1, che, anche grazie a titoli quali I Bastardi di Pizzofalcone 2 ...

A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce : In un mercato dell’auto che a ottobre registra una frenata (-8,2%), tutti i Marchi di Groupe PSA Italia crescono in quota di mercato, raggiungendo il 16,5% (vetture e veicoli commerciali), 0,8 punti in più rispetto a ottobre 2017 (15,7%). A ottobre Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot hanno immatricolato complessivamente 26.870 vetture e veicoli commerciali, […] L'articolo A ottobre il mercato frena ma Groupe PSA Italia cresce sembra ...

AlItalia - ricavi da traffico passeggeri +6 - 7% ad ottobre : Roma, 8 nov., askanews, - I ricavi da traffico passeggeri di Alitalia sono aumentati del 6,7% lo scorso mese rispetto a ottobre 2017. Lo rende noto la Compagnia spiegando che la crescita è 'trainata ...

Clima - C3S : a ottobre 2018 “temperature sopra la media dal Nord Italia fino alla Russia meridionale” : Copernicus Climate Change Service (C3S), il programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – ECMWF), pubblica regolarmente bollettini Climatici mensili che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche ...