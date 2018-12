repubblica

: Istat, segnale negativo dall'industria: i beni strumentali affossano il fatturato - repubblica : Istat, segnale negativo dall'industria: i beni strumentali affossano il fatturato - MASCHERATRISTE : RT @rep_economia: Istat, segnale negativo dall'industria: i beni strumentali affossano il fatturato [aggiornamento delle 10:12] https://t.c… - riccardo_sanna : RT @rep_economia: Istat, segnale negativo dall'industria: i beni strumentali affossano il fatturato [aggiornamento delle 10:12] https://t.c… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) ROMA -in consistente calo a ottobre: l'stima una diminuzione dello 0,5% da settembre, dopo la variazione nulla del mese precedente, per via del fortissimo arretramento dei...