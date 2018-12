Inter | allenamento d’eccezione alla Pinetina | Keita | Vecino e Politano si sfidano a

Inter - Lautaro Martinez chiede spazio : “il mister non mi fa giocare - do il massimo in allenamento” : Lautaro Martinez sta cercando di farsi spazio nell’ Inter , nonostante il minutaggio concessogli da Spalletti sia molto limitato Lautaro Martinez è stato convocato nella Nazionale argentina, nonostante le poche gare giocate da titolare con l’ Inter di Spalletti. Il calciatore, parlando ai media argentini, ha spiegato quanto sta accadendo in casa nerazzurra, con Icardi che sta prendendo tutto il minutaggio nel ruolo di centravanti: ...

Sci alpino - Sofia Goggia cade in allenamento a HIntertux. Si teme per un infortunio : Sofia Goggia è caduta in allenamento a Hintertux (Austria). La Campionessa Olimpica di discesa libera stava svolgendo una rifinitura in vista dell’esordio in Coppa del Mondo previsto per il prossimo weekend con il gigante di Soelden quando è purtroppo scivolata. La bergamasca, detentrice anche della Sfera di Cristallo di specialità, è stata portata via per essere sottoposta a degli accertamenti come riporta sciaremag.it. La punta di ...