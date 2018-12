Intel e ESL | si estende la partnership con 100 milioni di dollari di investimenti negli

eurogamer

(Di venerdì 14 dicembre 2018) In qualità di leader di lunga data nel settore degli eSport,e ESL - la più grande società indipendente di eSport - hanno annunciato oggi un'estensione della loroglobale che mira a far crescere il pubblico degli sport elettronici in tutto il mondo. Nel corso dei prossimi tre anni,e ESL investiranno più di 100diper plasmare il panorama futuro degli eSport tramite tecnologie innovative, tornei ed eventi, creando in questo modo la più grandedi marchi e tecnologia nella storia degli sport elettronici.Mentre gli eSport continuano a crescere fino a diventare un settore da miliardi die ESL lavoreranno insieme per creare incredibili esperienze di eSport per i gamer e i fan di tutto il mondo. Oltre a dare il via nel 2019 alla 14a stagione diExtreme Masters, il circuito di eSport professionali più longevo al mondo, ...