Incentivi rottamazione auto a dicembre | Opel Corsa | Renault Captur e Toyota Aygo in promo

Incentivi rottamazione auto a dicembre : Fiat Panda - Ford Fiesta e Alfa Giulia in offerta : Torna il classico appuntamento con gli Incentivi rottamazione auto di Fiat, Ford e Alfa Romeo per il mese di dicembre 2018. Fino al giorno 31 potranno essere acquistati i modelli di punta delle note aziende automobilistiche a un prezzo inferiore rispetto a quello di listino, grazie alle promozioni destinate agli automobilisti che decideranno di rottamare il loro usato per acquistare un veicolo nuovo a prezzi vantaggiosi. La casa Fiat propone il ...

Incentivi - emendamento Legge Bilancio : 1.000 euro per rottamazione vecchie auto : ROMA - Un incentivo di 1000 euro, 500 finanziati dallo Stato e 500 dai venditori, per rottamare le vecchie auto a benzina da euro 0 a euro 3 , anche se dotate di impianti a metano o Gpl, . Lo prevede..

Manovra - Incentivi per rottamazione auto : emendamento di Lega e M5s | : Potrebbero tornare gli incentivi statali. Il Carroccio propone rottamazione delle macchine da euro 0 a euro 3 con un incentivo fino a mille euro per le nuove acquistate tra il 2019 e il 2020. I ...

Incentivi rottamazione auto novembre : Fiat Panda e Alfa Romeo Giulietta in offerta : I nuovi Incentivi rottamazione auto di Fiat e Alfa Romeo sono validi fino al prossimo 30 novembre e hanno in oggetto alcuni dei modelli più noti delle due case automobilistiche italiane, tra cui la Fiat Panda e l'Alfa Romeo Giulietta. Le offerte delle due aziende del nostro Paese vanno ad aggiungersi alle promozioni di Ford, Toyota e Opel [VIDEO], anche loro in scadenza entro la fine del mese. La quasi totalita' delle promo prevede ...

Auto - tornano gli Incentivi alla rottamazione. Il ministro : «Più veicoli elettrici» : Il governo apre agli incentivi per la rottamazione di Auto da Euro 3 alle categorie inferiori e si impegna a promuovere la circolazione su mezzi elettrici. In un'intervista al mensile...

Rottamazione auto - in arrivo Incentivi per sostituire benzina e diesel Euro 3 : Il governo è favorevole alla istituzione di incentivi per la Rottamazione delle auto equipaggiate con motori Euro 3 o inferiori. L’importante novita' è stata annunciata dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nel corso di un’intervista concessa al mensile dell’Aci, l’automobile, e ripresa dal Corriere della Sera. Ovviamente è presto per fare previsioni sull’entita' e la durata degli incentivi, ma l’apertura del ministro alla possibilita' dei ...

In arrivo Incentivi per la rottamazione di auto Euro 3? : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha aperto a incentivi per la rottamazione di auto Euro 3 e classi inferiori: 'Per fare questo - ha dichiarato in un'intervista al mensile l'automobile - abbiamo ...

Incentivi rottamazione auto novembre : Ford Fiesta - Toyota Aygo e Renault Clio in offerta : Gli Incentivi rottamazione auto delle case automobilistiche Ford, Toyota e Renault sono stati rinnovati fino al 30 novembre. In attesa che l'azienda italiana Fiat [VIDEO] ufficializzi le sue offerte valide fino alla fine del mese, trovano spazio i modelli Ford Fiesta, Toyota Aygo e Renault Clio. Tutte e tre le tipologie di vetture rientrano nel segmento più economico del mercato automobilistico, con i prezzi che si aggirano intorno ai 10 mila ...

Smog - Costa : Toninelli prepara Incentivi per rottamazione diesel : Dentro il governo 'c'è un buon accordo per fare qualche cosa' per gli incentivi destinati alla rottamazione dei diesel 'Euro 3'. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo le polemiche ...

Smog - Costa : Toninelli prepara Incentivi per rottamazione diesel : Dentro il governo "c'è un buon accordo per fare qualche cosa" per gli incentivi destinati alla rottamazione dei diesel "Euro 3". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo le polemiche per il blocco alla circolazione nei centri urbani adottato in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna a causa dei livelli di Smog. "Questa dell'incentivazione o delle sostituzione non dipende ...