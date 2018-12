Il vibrione del colera contamina lotto di cozze Ecco come riconoscerlo

Cozze contaminate da “vibrione del colera” : “Nessuna conseguenza dannosa” - “assenza di qualunque rischio per i consumatori” : In riferimento alle notizie apparse nelle ultime ore relative alla possibile presenza di un vibrione potenzialmente patogeno in un lotto di Cozze Nieddittas, l’azienda precisa quanto segue: “Il vibrione potenzialmente patogeno sarebbe stato individuato in un campione del prodotto prelevato oltre un mese fa dalla ASL Toscana presso un esercizio commerciale a Massa. Ci conforta sapere che nessuna conseguenza dannosa risulta si sia verificata ...

Cozze richiamate dal ministero della Salute perché contaminate dal vibrione del colera : Le Cozze e i mitili Niedditas raccolte nel Golfo di Oristano sono state richiamate dal ministero della Salute in seguito all'isolamento del Vibrio Cholerae, potenzialmente enteropatogeno. Il provvedimento riguarda le confezioni in rete da 1 chilo datate 11 novembre 2018: "Non consumatele".Continua a leggere