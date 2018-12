Il primo teaser trailer del film di Dowton Abbey riapre le porte di Highclere Castle

Toyota - primo teaser della GR Supra Super GT : L'anima della nuova Toyota Supra è profondamente radicata nel mondo delle competizioni. Dopo averla presentata per la prima volta come Concept al Salone di Ginevra, la Toyota ha scelto di portare la versione di serie al Salone di Detroit del prossimo gennaio, ma al Tokyo Auto Salon svelerà anche la GR Supra Super GT, anticipazione della versione destinata al più importante campionato nipponico.Un teaser per la futura Super GT da competizione. La ...

Stranger Things 3 : rilasciato il primo teaser trailer : Netflix ha rilasciato online il teaser trailer della terza stagione di Stranger Things, in programma per l'estate 2019. Il videoclip è una semplice sequenza dei titoli degli episodi, mostrati mentre scorre l'intro della serie con l'immancabile tema creato dai Survive. I titoli sono: Suzie, mi ricevi? Incubi Il caso della bagnina scomparsa La sauna L’origine Il compleanno Il morso La battaglia di Starcourt Sono otto, come annunciato prima delle ...

«Stranger Things 3» : il primo teaser e le prime indiscrezioni : 1) Winona Ryder sempre e comunque2) I maglioni anni ’803) I meme di Erica Sinclair4) I poteri di Eleven5) I triangoli amorosi6) Gli hashtag dei fan7) L’Upside Down8) Il font del titoloQuasi 600mila visualizzazioni in appena otto ore. È l’ennesimo record battuto da Stranger Things, gallina dalle uova d’oro dell’universo Netflix, capace di risvegliare l’amore per gli anni Ottanta e il coraggio di ragazzini imberbi contro un ...

HBO pubblica il primo teaser trailer dell'ottava stagione di Game of Thrones : Game of Thrones (Il Trono di Spade) è stata una delle serie tv fantasy più amate degli ultimi anni. le vicende dei suoi protagonisti stanno per volgere al termine. L'ultima, decisiva stagione avrà inizio nell'aprile del 2019, si comporrà di sette puntate di circa due ore ciascuna e concluderà in modo definitivo la lunga guerra che ha visto opporsi tra di loro le varie casate dell'immaginario continente di Westeros. Tutti i fan della serie sono ...

Il Trono di Spade 8 - nel primo teaser lo scontro tra fuoco e ghiaccio : Potevano stupirci con effetti speciali e lo hanno fatto. Con una marcia in più perché gli effetti speciali da urlo li hanno inseriti in una sequenza minimal. Dei personaggi dl Trono di Spade 8, infatti, seguendo il concetto stuzzicante e insieme elegante del “less is more”, non c’è traccia eppure l’idea di quello che sarà la stagione esce chiarissima. I 30 secondi effettivi (escludendo i titoli) del primo teaser ...

Arriva un nuovo Far Cry post-apocalittico? Un primo curioso teaser trailer : Ubisoft stuzzica la fantasia dei fan con quello che sembra essere un nuovo capitolo post-apocalittico per la serie di Far Cry. Come riporta Eurogamer.net, la compagnia ha in programma una presentazione agli imminenti The Game Awards.Il nuovo gioco di Far Cry non ha ancora ricevuto un nome ma ha già ricevuto un teaser trailer sorprendentemente lungo prima del suo completo reveal.Mentre il filmato non conferma esattamente ciò che Ubisoft ha in ...

Alaloth - Champions of The Four Kingdoms si mostra nel suo primo teaser trailer : Se siete appassionati di GDR "vecchia scuola" dovete sapere che Alaloth - Champions of The Four Kingdoms riprende proprio il gioco di ruolo occidentale ispirandosi a titoli come Moonstone e Icewind Dale, e ora si mostra in un primo teaser trailer ufficiale.Realizzato dallo studio italiano Gamera Interactive, possiamo avere un assaggio di quanto il gioco ha da offrire in queste prime immagini di gameplay. Avremo un assaggio del sistema di ...

È curiosa la scelta che sta facendo Disney in questi anni: rifare tutti i classici d'animazione di successo trasformandoli in live action, da La bella e la bestia e Cenerentola a Dumbo. Nell'elenco rientra...

Il Re leone - ecco il primo teaser del nuovo film : “Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno“: inizia così il primo teaser de Il Re leone, il film live-action che Disney ha deciso di trarre dal suo classico dell’animazione del 1994 e che uscirà da noi nell’agosto 2019. E in questa prima clip di anticipazione si riproducono appunto, soprattutto con il ricorso agli effetti speciali in Cgi, le scene introduttive del cartone animato originale con un notevole ...

Rivian R1T - primo teaser del pick-up elettrico - VIDEO : La startup americana Rivian ha dato appuntamento al Salone di Los Angeles (dal 30 novembre al 9 dicembre) per la presentazione del pick-up R1T, anticipata da un teaser VIDEO. Si tratta di un veicolo con propulsione elettrica dal quale deriveranno altri progetti, dal momento che la piattaforma base permetterà di accogliere ulteriori varianti di carrozzeria. Il motto "Electric Adventure Vehicles", peraltro, chiarisce l'obiettivo del ...

Porsche 911 - primo teaser della nuova generazione - la 992 : Con il Salone di Los Angeles (30 novembre-9 dicembre) alle porte, la Porsche ha diramato il Primo teaser ufficiale dell'ottava generazione della 911. La 992 debutterà in anteprima mondiale proprio durante la kermesse californiana, probabilmente nelle classiche versioni di lancio Carrera e Carrera S che, successivamente al lancio commerciale, saranno seguite da altri modelli dalle performance ancor più elevate. Proporzioni classiche, meccanica ...

Hyundai - Genesis G90 : primo teaser del restyling : La G90 ha aperto la strada al marchio Genesis, creato dalla Hyundai per dare spazio a un prodotto premium nella propria gamma. La berlina è sul mercato da quasi tre anni e ne è stato annunciato un imminente restyling: la Casa ha infatti diffuso un teaser nel proprio Paese d'origine.Frontale inedito. L'immagine mostra la vettura coperta da un telo, ma è già visibile l'elemento chiave dell'aggiornamento: il frontale ed i gruppi ottici ...

Ecco Henry Cavill nei panni di Geralt : la serie Netflix di The Witcher si mostra in un primo teaser : Cogliendo di sorpresa pressoché chiunque, il profilo Facebook di Netflix Polonia ha pubblicato solo qualche minuto fa un primissimo teaser della serie TV dedicata a The Witcher, che nonostante duri solo qualche secondo offre ampi argomenti di discussione a tutti coloro che stanno aspettando di poter mettere gli occhi sulla serie.Il teaser mostra infatti Henry Cavill nei panni del celebre Geralt di Rivia, offrendoci per la prima volta la ...