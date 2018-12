Il pianeta che si restringe perdendo l' atmosfera

Astronomia : osservato pianeta che si restringe - sta perdendo la sua atmosfera : E’ stato osservato un pianeta delle dimensioni di Nettuno e molto vicino alla sua stella, che si sta restringendo: le sue caratteristiche sono state descritte su Astronomy and Astrophysics dal gruppo dell’Università di Ginevra guidato da Vincent Bourrier. La ricerca è stata condotta nell’ambito del programma di ricerca europeo Horizon 2020 e si è basata sulle osservazioni effettuate con il telescopio spaziale Hubble: gli ...

pianeta Urano : caratteristiche e temperatura : Il Pianeta Urano non è uno dei pianeti che vengono subito in mente di elencare, i classici che ci vengono in mente sono altri come ad esempio Venere, Marte e forse Saturno per via dei suoi appariscenti anelli. Eppure anche Urano a diverse caratteristiche interessanti da esplorare e conoscere, nessun abitante al momento identificato ma molti “gas”. Partiamo alla scoperta di questo grosso e lontano Pianeta. (altro…) The post Pianeta ...

pianeta Saturno : caratteristiche - anelli - temperatura e atmosfera : Il Pianeta Saturno è noto quasi solo per i suoi anelli, proviamo a dargli la possibilità di raccontarci qualcosa in più di sé, in fondo è un Pianeta importante e nemmeno troppo piccolo, ha delle caratteristiche peculiari interessanti. Impareremo a conoscere meglio anche i suoi anelli soffermandoci sulla loro essenza senza scordarci di dare una occhiata a come il Pianeta Saturno viene visto dagli astrologi. (altro…) The post Pianeta ...

pianeta Giove : caratteristiche - atmosfera e temperatura : Dopo il Sole e la Luna, e dopo anche il Pianeta Venere, il Pianeta Giove è l’oggetto più luminoso del cielo, giù dal podio per un soffio ma non per questo meno interessante da esplorare e conoscere. Andiamo quindi alla scoperta di questo corpo celeste con curiosità e pronti a lasciarci sorprendere da un Pianeta non del tutto simile alla Terra, anzi, che riporta parecchie differenze. (altro…) The post Pianeta Giove: caratteristiche, ...

Spazio - sulla Terra si lavora ad altre 3 sonde da inviare su Marte : ecco perché il pianeta Rosso è così affascinante : Mentre il nuovo residente di Marte si stabilendo sul Pianeta, sulla Terra si sta lavorando su altre 3 sonde e almeno altri 2 moduli orbitanti da unire alla “brigata scientifica marziana”. La sonda InSight della NASA ha toccato Terra sulle ampie pianure equatoriali del Pianeta Rosso lunedì 26 novembre, a meno di 640km dal rover Curiosity, l’unico altro robot al lavoro su Marte. InSight, l’ottava sonda ad atTerrare con successo su Marte dovrebbe ...

L'Europa che ci piace difende il clima e salva il pianeta : Nella sua storia millenaria l'uomo non ha mai vissuto con livelli di CO2 nell'aria simili a quelli di oggi: nel 2017 la concentrazione media di anidride carbonica in atmosfera ha toccato il nuovo record di 405,5 parti per milione. Le emissioni dunque continuano a salire e gli impegni assunti sinora dagli Stati non sono sufficienti a centrare l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale sotto i due gradi, e possibilmente ...

Novembre 2018 : onde sismiche fanno il giro del pianeta : ... a domande e risposte 46P/Wirtanen: una cometa per Natale Il campo magnetico e la vita sugli altri pianeti Home - SCIENZA - Scienze Novembre 2018: onde sismiche fanno il giro del pianeta Il treno di ...

pianeta Mercurio : caratteristiche - temperatura e colore : Pianeta Mercurio chiama Terra o più che altro chiama noi a conoscerlo per lo meno da lontano attraverso le missioni e gli studi di scienziati e astronauti ma anche grazie alle tante leggende che nei tempi sono state tramandate e che riguardano questo bel Pianeta. Andiamo a conoscere le sue caratteristiche e anche la sua fama. (altro…) The post Pianeta Mercurio: caratteristiche, temperatura e colore appeared first on Idee Green.

pianeta Marte : caratteristiche - temperatura e acqua : Il Pianeta Marte è sotto i riflettori più di altri pianeti perché si indaga da anni sulla presenza di forme di vita lassù. Ecco perché se ne parla tanto e lo si studia molto, ma vediamo cosa finora ne sappiamo con un breve ma esauriente ritratto confezionato per chi Marte lo ha solo sentito nominare ma non si è mai chiesto come mai si chiama così e che caratteristiche ha e, soprattutto, perché mai proprio qui, e non altrove, stiamo sperando o ...

Le strane onde sismiche che l'11 novembre hanno scosso il pianeta : Una veduta aerea delle isole Mayotte. Fotografia di Hemis /Alamy Stock Photo Vedi anche Terremoti e attività umane: che cosa è successo in Emilia? Terremoti, la memoria nella storia dell'arte ...

InSight - atterraggio perfetto su Marte : anche l’italiano LaRRI arriva sul pianeta Rosso : Ieri, 26 novembre alle ore 20:54, il lander della NASA InSight è atterrato sul suolo marziano portando sul Pianeta Rosso anche un po’ di Italia. A bordo, infatti, c’è LaRRI (Laser Retro-Reflector for InSight) un microriflettore laser sviluppato dai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) è una missione ...

La sonda InSight tenta una discesa ad alto rischio su Marte : sbarca sul pianeta Rosso anche grazie alla tecnologia italiana : E’ il giorno di InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport): oggi è previsto l’atterraggio sulla superficie di Marte, un’operazione ad alto rischio. Il team di ingegneri della NASA, che ha programmato tutto nei minimi dettagli, non può far altro che incrociare le dita: può accadere di tutto, dall’ingresso nell’atmosfera alle tempeste di sabbia, fino al contatto vero e ...

Oggi è il compleanno della Dieta Mediterranea : “Esempio di dieta sostenibile che fa bene a salute e pianeta” : Solo 8 anni fa (16 novembre 2010) l’UNESCO riconosceva la dieta Mediterranea quale “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”. Nell’area del Mediterraneo (e non solo) la conosciamo e la adottiamo da molto più tempo e Oggi rappresenta uno dei modelli alimentari più sostenibili, in grado di aiutare la nostra salute oltre a quella dell’ambiente. Parliamo di un vero e proprio “elisir di lunga vita”, come conferma uno studio internazionale ...