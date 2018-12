Il Museo del Tessuto di Prato dedica una mostra a Leonardo da Vinci

gonews

: I medici della città canadese di #Montréal possono prescrivere, accanto alle cure classiche, una visita al #Museo d… - Agenzia_Ansa : I medici della città canadese di #Montréal possono prescrivere, accanto alle cure classiche, una visita al #Museo d… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edvard Munch, Ragazze sul ponte, 1902, Museo Puškin, Mosca #CondividiLaCultura - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Discobolo Lancellotti, II secolo d.C., Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo,… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Grazie ai modelli storici in legno e metallo concessi in prestito dalNazionale Scienza e Tecnologiadadi Milano, il visitatore potrà apprezzare al meglio i dispositivi per la ...