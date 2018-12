Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli | la foto del cane e l' ipotesi del veggente

Highlights Viktoria Plzen-Roma 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Kovarik e Chory affondano i giallorossi : Allo Štruncovy Sady Stadion la Roma di Eusebio Di Francesco perde (2-1) anche l’ultimo incontro di Champions League del gruppo G contro il Viktoria Plzen. I padroni di casa si sono imposti con merito, frutto delle marcature di Kovarik al 62′ e di Chory al 72′. A nulla è servito il momentaneo pareggio di Under al 68′. Una sconfitta ininfluente per la qualificazione ma decisamente da rimarcare per la brutta prestazione ...

Il giallo di Mattia : l'ultima foto scattata sulla neve poco prima della scomparsa : È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Mattia Mingarelli, 30 anni. Il giovane agente di commercio originario di Albavilla (Como), venerdì 7 dicembre, ha raggiunto in auto Chiesa Valmalenco (dove la famiglia ha una baita) per una piccola vacanza sulla neve. Dopo aver sistemato i bagagli, è uscito per una passeggiata in compagnia dell'inseparabile cane Dante ed è sparito nel nulla. Il suo smartphone (ora al vaglio della sezione ...

Frankie Hi-Nrg : «Sfera non ha colpe - incoscienti i genitori in discoteca coi figli piccoli» Il giallo dell’orario della serata : Il rapper interviene sulla tragedia di Corinaldo: «Troppo facile attribuire responsabilità al cantante. Questa vicenda dallo spray alla capienza, rivela di un’incoscienza diffusa»

Il giallo dell’orario della serata di Sfera Ebbasta (che fino a dopo le 24 suonava a Rimini) : Controlli per capire se gli organizzatori abbiano «venduto» un evento diverso da quello reale. Sui biglietti l’orario previsto erano le 22 ma il trapper alla stessa ora era a Rimini

Biathlon - Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo : sempre leader della Coppa del Mondo! : Dorothea Wierer conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’altoatesina è stata sublime nel weekend di gare a Pokljuka conquistando un doppio secondo posto tra sprint e inseguimento: la 28enne ha sciorinato tutta la sua classe al poligono regalando delle serie perfette e con un rilascio estremamente rapido che non ha eguali nel massimo circuito. L’azzurra si è dovuta ...

Pd - il giallo della candidatura di Renzi e scoppia la rivolta delle donne : Ma possiamo parlare di politica anziché parlare tutti i giorni di me?'. Graziano Delrio, parlando al Forum Ansa, lancia la proposta che tutti i candidati diano vita a una 'cabina di regia' del Pd in ...

Pd - il giallo della candidatura di Renzi per la segreteria. Caos nella corrente dell'ex premier : Una corsa a tre per la segreteria Pd, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Matteo Renzi? Lo scenario per ora si è materializzato in un sondaggio della Swg che però ha messo in allarme gli altri ...

Pensioni - la Cgil boccia la riforma gialloverde : “Ecco il bluff della Quota 100” : Mentre la legge di Bilancio è ancora in discussione, sono molti i dubbi, soprattutto sul superamento della legge Fornero. Il...

Coppa Italia - il Benevento non dà scampo al Cittadella : Bandinelli ‘regala’ l’Inter ai giallorossi : Una rete di Bandinelli permette al Benevento di battere il Cittadella nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, permettendo così ai giallorossi di sfidare l’Inter negli ottavi Sarà il Benevento l’avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia, i giallorossi stendono 1-0 il Cittadella grazie al gol di Bandinelli accedendo così al turno successivo. Cafaro/LaPresse Partita tosta ed equilibrata al Vigorito, ...

Il giallo della multa : dopo 21 anni a pagare è il Comune : MERANO . Doveva incassare una multa per divieto di sosta, si ritrova a dover pagare 1.129 euro di spese legali. Vittima della faccenda dalle tinte kafkiane è il Comune. La cui responsabilità, se di ...

Coppa Italia - Benevento-Cittadella : le quote lanciano i giallorossi per l'Inter : Per la cronaca, le ultime tre sfide sono terminate sempre con il risultato di 1-0, per l'una o per l'altra: un finale che pagherebbe 7 volte la posta a favore del Benevento e 9 per il Cittadella.

Sola contro tutti. L'Italia gialloverde e l'illusione della crescita. Parla Van Rompuy : È la crescita nel 2019 secondo le stime del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Una gigantesca illusione. È sotto gli occhi di tutti che in Italia la crescita non sta aumentando, anzi ha iniziato a ...

Caso Di Maio senior - il faro del Fisco sui cambi di società e il giallo della rapina : Non è mai stato titolare dell'Ardima eppure Antonio di Maio deve all'Agenzia delle entrate 176.000 euro. È giallo sulle motivazioni che hanno fatto scattare l'atto di ipoteca a carico di Di Maio ...