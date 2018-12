Il film dell' orrore delle mense | ​ Topi | parassiti e cibi scaduti

Casting per un film della Ombre Rosse Production e due spettacoli teatrali : Selezioni in corso per la ricerca di comparse, figuranti e attrici e/o ballerine per un nuovo film prodotto da Ombre Rosse Production e che verrà girato in Alto Adige. Sono inoltre aperti i Casting per la ricerca di ballerine per due spettacoli teatrali di varietà prodotti da S.M.Art e che andranno in scena a Roma . Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo interessante film, prodotto da Ombre Rosse Production, si selezionano comparse, ...