Il disegno di legge anticorruzione - punto per punto : Il disegno di legge anticorruzione incassa anche il secondo via libera da parte del Senato, e si appresta a compiere l'ultimo giro di boa verso l'approvazione definitiva. Il provvedimento, infatti, è stato modificato durante l'esame a palazzo Madama nella parte relativa all'ammorbidimento del reato di peculato, ripristinando così il testo originario del ddl, dopo l'incidente in cui era ...

Un disegno di legge all'Ars di Gennuso per le vittime delle aste giudiziarie : Serve un regolamento di attuazione che deve essere adottato con un decreto interassessoriale tra l'assessorato all'Economia e quello alla Famiglia e vagliato caso per caso. Questo ddl " conclude ...

Il governo ha approvato il disegno di legge “Codice rosso” che dovrebbe servire a intervenire più rapidamente nei casi di violenza sulle donne : Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge ribattezzato “codice rosso” che, se sarà approvato dal Parlamento, servirà a rendere più rapide le indagini sui casi di violenza sulle donne. Il disegno di legge prevede che le denunce

In arrivo il Codice rosso contro la violenza sulle donne. Ecco come funzionerà il disegno di legge : Un "Codice rosso" come in ospedale, al pronto soccorso, per dare alle donne vittime di maltrattamenti, abusi sessuali e persecuzione, una corsia preferenziale che agevoli l'uscita dalla violenza. Per questo motivo si chiama così la nuova legge che domattina arriverà in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato ieri, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il premier Giuseppe Conte via Twitter. Stando a quanto ...

Giornata contro la violenza sulle donne : un disegno di legge per gestanti : La parlamentare del M5S Stefania Campo nella Giornata contro la violenza sulle donne un disegno di legge per il rispetto delle gestanti e del bambino.

La Camera ha approvato il disegno di legge anticorruzione che ora dovrà passare al Senato : Con 288 voti a favore e 143 contro, la Camera ha approvato il disegno di legge (ddl) anticorruzione, il cosiddetto “spazzacorrotti” fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. Il provvedimento, che aumenta le pene per i reati di corruzione e introduce

Superbollo : arriva in Senato il disegno di Legge per abolire l’odiosa tassa : In Senato si discute della possibilità di abolire la tassa che colpisce la auto con una potenza superiore ai 185 kW E’ stato presentato in Senato un nuovo Disegno di Legge che punta ad abolire il Superbollo, ovvero quella tassa che va ad aggiungersi al bollo normale andando a colpire le auto più sportive. Il Superbollo è dedicato infatti a quelle vetture che superano i 185 kW di potenza (252 CV), infatti oltre questa soglia si paga una ...

Fisco - accordo nel governo : cancellato il condono dal decreto. Slitta il carcere per gli evasori : ci sarà disegno di legge ad hoc : Stop al condono, carcere per gli evasori confermato ma rimandato. Il decreto fiscale cambia ancora e lo fa alla radice. Perché al termine di un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, la possibilità di dichiarazione integrativa, motivo di tensione tra Movimento 5 Stelle e Lega in fase di gestazione del provvedimento ...

Prescrizione - Bonafede : sarà approvata con il disegno di legge anticorruzione : La riforma della Prescrizione "sarà approvata con il ddl anticorruzione" ed "entrerà in vigore nel gennaio 2020. Sono 20 anni che se ne parla, oggi c'è una rivoluzione di legalita'". Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ospite a 'Circo Massimo', torna a spiegare i termini dell'accordo di governo raggiunto ieri. "Ieri ...

Ddl Pillon - Appendino : “Forse farò un passaggio in piazza alla protesta contro il disegno di legge” : “Non ho ancora deciso ma la nostra posizione, la mia personale e della maggioranza è nota, quindi può darsi che io faccia un passaggio”. Così, a margine del Millennials Ambassadors Forum, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto a chi le chiedeva se sabato prenderà parte alla manifestazione contro il Ddl Pillon in programma anche nel capoluogo piemontese, come in molte altre città italiane. “Dal punto di vista politico ...

Cuneo - flash mob in piazzetta del Municipio contro il disegno di legge Pillon sulla famiglia : L'associazione "Se non ora quando?" aderisce all'iniziativa nazionale di protesta organizzata per sabato 10 novembre in tutte le piazze italiane contro il disegno di legge proposto dal senatore Pillon ...

disegno di legge su pesca in Sicilia - Ragusa : finalmente un testo : Commissione Attività produttive ARS, presentato il ddl sulla pesca in Sicilia, Ragusa: finalmente un testo che darà dignità a un settore strategico

Un disegno di legge per proteggere gli anziani dalle truffe : Ogni anno vengono denunciate oltre 15 mila truffe a danno di persone anziane, ma le forze dell'ordine stimano che il dato reale sia pari al doppio. Significa che ogni ora che Dio manda in terra quasi quattro persone anziane vengono raggirate, depredate, umiliate. È il più turpe dei reati. L'atto più vile, profittare di un anziano. L'atto più incivile, perché ledendo la dignità dell'anziano si spezza la ...