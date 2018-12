Il chitarrista Keith Richards ho smesso di bere

people24.myblog

(Di venerdì 14 dicembre 2018)il leggendariodei “Rolling Stones”, ha dichiarato di aver chiuso con l’abuso di alcol, a 74 anni e dopo una vita di eccessi. «Ogni tanto mi concedo ancora un bicchiere di vino o una birra, ma ho chiuso coltutti i giorni, da circa un anno. L’alcol mi aveva stancato, ne avevo abbastanza», ha dichiarato a sorpresa. In un’intervista all’edizione originale di Rolling Stone,, 75 anni tra pochi giorni, ha spiegato: «Ho capito che era il tempo di smettere, come per tante altre cose. Se ho messo la testa a posto? Se volete, possiamo dire così, ma in realtà non noto molto la differenza. Non mi stavo sentendo bene e ho deciso di farla finita, non voglio più ubriacarmi». L’unica, vera differenza rispetto a prima, il buonl’ha notata sul palco: «È stato interessante suonare da sobrio. Ora ...