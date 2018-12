Il bullismo ha conseguenze sulla struttura del cervello

Blastingnews

: 'Penso che sia saggio che il Governo italiano abbandoni i toni demagogici e populisti. Le conseguenze di questo bul… - SkyTG24 : 'Penso che sia saggio che il Governo italiano abbandoni i toni demagogici e populisti. Le conseguenze di questo bul… - scuroscuroscuro : RT @PieroPradelli: @OnoreForza @MediasetTgcom24 @Divino_2 Pienamente d'accordo! Pene esemplari per chi commette queste cose (io sono per l'… - PieroPradelli : @OnoreForza @MediasetTgcom24 @Divino_2 Pienamente d'accordo! Pene esemplari per chi commette queste cose (io sono p… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Ilcronico è un comportamento di vittimizzazione, fatto di aggressioni e soprusi da parte del gruppo dei pari, che avviene in modo continuato nel tempo. Essere sistematicamente vittima diha degli effettipersona, non solo psicologici ma anche fisici eli. Una ricerca condotta da Erin Burke Quinlan del King's College di Londra e pubblicata su Molecular Psychiatry ha mostrato che neldegli adolescenti che sono stati vittime dicronico emergono delle differenzeli. Questo è il primo studio a mostrare che le vessazioni continue da parte del gruppo dei pari possono avere delle ripercussioni non solo psicologiche, ma anchedel, e portare a futuri problemi di salute mentale....