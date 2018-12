I siti porno conoscono più cose di te di quante ne sappia Netflix

vanityfair

(Di venerdì 14 dicembre 2018) No, la più ampia mole di dati sui gusti degli utenti di Internet non proviene dai giganti dello streaming comeo Amazon Prime Video. Arriva dal. Come spiega un’indagine di Quartz, iseguono ogni mossa dell’utente: quali contenuti sceglie, in quali momenti mette in pausa, quali ripete. Ed estrapolando questi dati a un livello più profondo rispetto ad altri servizi di streaming, moltisono in grado di offrire agli utenti esattamente quello che vogliono.In tutto hanno circa 125 milioni di visite al giorno (di cui 100 milioni solo per Pornhub). E se i ricavi diammontano a circa 11,7 miliardi, quelli dell’industria delarrivano a 97. MindGeek è la più grande compagnia del mondo del settore: è una holding che possiede numerosi (quasi tutti i)di intrattenimento per adulti e società di produzione, tra cui Pornhub. E, come altri giganti ...