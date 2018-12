I leghisti votano a favore della Tav Fallisce il blitz  del M5S in Europa 

lastampa

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il tentatoè andato in scena mercoledì sera, nelle stesse ore in cui l’attenzione mediatica era tutta a Bruxelles per l’incontro tra Giuseppe Conte e Jean-Claude Juncker. A Strasburgo, nell’aula dell’Europarlamento, il Movimento Cinque Stelle ha provato a depennare la Torino-Lione dalle reti di trasporto trans-europee (Ten-T) e di conseguenza...