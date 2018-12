: • Cyber News • #Houellebecq elogia Trump: il migliore - Cyber_Feed : • Cyber News • #Houellebecq elogia Trump: il migliore -

Lo scrittore francese Michelfirma un saggio sul mensile newyorkese Harper's Magazine in difesa del presidentendolo. Perè "uno dei migliori presidenti americani che io abbia mai visto", plaudendo alle politiche nelle relazioni commerciali ("una salutare boccata d'aria fresca") ma anche al pugno duro con l'Unione Europea e con la Nato.Esprime il suo entusiasmo per il modo in cuista conducendo i rapporti con il presidente russo Vladimir Putin e il dittatore nord coreano Kim.(Di venerdì 14 dicembre 2018)