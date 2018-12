GQ Italia | party per il lancio di CUPRA

Sony PlayStation Italia lancia il contest “Party con PS VR” : Le vacanze natalizie si avvicinano, e con esse il tempo di festeggiare e divertirsi in compagnia dei propri amici e familiari. Non solo dolci, regali e risate: questo potrebbe essere il momento giusto per partire tutti insieme alla scoperta di nuovi mondi. Come? Con un bel party a base di PlayStation VR), il visore per la realtà virtuale targato Sony.PlayStation Italia ha infatti lanciato "Party con PS VR", un contest aperto a tutti coloro che ...

Jovanotti - il tour estivo 2019 sarà un grande beach party : “Festa in 15 spiagge Italiane - vi porto nell'ombelico del mondo” : Jovanotti quest’estate va al mare, ma non in vacanza. Lorenzo Cherubini ha svelato a Milano, e in diretta Facebook ovunque, il suo “Jova beach party“, una festa itinerante che toccherà 15 spiagge italiane (ma con un finale in montagna). Giornate intere, dalla mattina a tarda notte, di musica e non solo, di fronte al mare. Una celebrazione dell’estate (“la vera grande invenzione degli italiani”, secondo Cherubini) e un ...

Cos'è il Jova Beach Party? La festa infinita sulle spiagge Italiane - : «Tutte queste immagini si sono accumulate nella mia testa: pensate al programma «Giochi senza frontiere»! Si tentava di costruire un mondo senza frontiere: era come un'idea di Europa, che poi si è ...

Jovanotti annuncia Jova Beach Party - una serie di date speciali sulle spiagge Italiane : La prossima estate! The post Jovanotti annuncia Jova Beach Party, una serie di date speciali sulle spiagge italiane appeared first on News Mtv Italia.

Jova Beach Party - il tour su 15 spiagge Italiane : prima tappa il 6 luglio - gratis per i bambini : Parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, Jovanotti ha raccontato un episodio della sua ...

Jovanotti annuncia il 'Jova Beach Party' sulle spiagge Italiane : si parte il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro : parte dalla luna per atterrare sulla spiaggia. Presentando la sua nuova avventura per il 2019, il Jova Beach Party, un tour sulle spiagge italiane, Jovanotti ha raccontato un episodio della sua ...

200 ospiti per il party Camomilla Italia a Capodichino. : Uno store che nasce come vetrina sul mondo in momento storico cruciale per il brand che da pochi mesi ha aperto il suo primo showroom a Mosca, in piazza rossa. Un enorme trampolino di lancio per ...

Milano Music Week Official Closing Party by Billboard Italia : Contiene alcune sezioni dedicate alle classifiche, considerate tra le più precise e dettagliate al mondo. La più famosa di queste è la Billboard Hot 100, in Italia è la classifica dei singoli più ...

Helheim è il nuovo hack n' slash first party dello studio Italiano 34BigThings : Tramite un post sul loro sito ufficiale, il team indipendente italiano di 34BigThings (autori di Redout) hanno annunciato la pubblicazione del loro primo titolo first party Helheim.Come possiamo leggere sul sito dello studio, parliamo di un classico hack n' slash con elementi da bullet hell, ecco come viene descritto il gioco:"Come Dea della morte, Hella, dovrai riconquistare il tuo regno sconfiggendo chiunque sulla tua strada. Usa la tua spada ...

Anche Emma alla Milano Music Week il 25 novembre per il party di chiusura di Billboard Italia : tutti gli ospiti : Emma Marrone alla Milano Music Week per il party conclusivo della kermesse. Questa l'ultima notizia che trapela dal fronte della manifestazione che si concluderà con i festeggiamenti per il primo anno di Billboard Italia, che ha organizzato la serata finale della seconda stagione dell'evento. Tra gli altri ospiti annunciati, Anche i due produttori di platino Takagi e Ketra che sono reduci dal successo di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri e ...