Gli invincibili guerrieri che picchiano per Gesù

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Massimo M. Veronesenostro inviato a New YorkPrima che tutto abbia inizio i giocatori sfilano a piedi come apostoli in processione tra gli alleluia dei fedeli sulla strada, si presume lastricata di buone intenzioni, che porta al Notre Dame Stadium, la Casa Bianca della "palla lunga un piede" dove Touchdown Jesus il Cristo disegnato dai mosaici sul gigantesco muro della biblioteca universitaria, indica non solo la Via, la Verità e la Vita, ma anche, più prosaicamente, la strada che porta al touchdown, cioè alla vittoria. Da 25 anni del resto la cattedrale dei "fighting irish" non conosce sconfitta, cosa che ha in effetti del miracoloso.Un rito antico, quello della processione, sentito come la messa perché il giorno di passione a South Bend, nell'Indiana, dove ci sono quasi più spettatori che abitanti, comincia il venerdì pomeriggio davanti all'Hall of fame, il santuario delle gesta. E il ...