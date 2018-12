Gli agenti si nascondono a Sant' Elia | incastrati lo spacciatore e la vedetta

Attentato Strasburgo - applausi per Gli agenti che hanno ucciso killer - : Nella zona dove è stato trovato e neutralizzato Cherif Chekatt, la gente è scesa in strada e ha ringraziato la polizia con un lungo applauso. Riconoscenza alle forze dell'ordine dopo il blitz anche da ...

Strasburgo - spari in strada. La polizia presidia il centro - le grida deGli agenti : “Entrate! State in casa” : Il Comune di Strasburgo invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa, confermando la sparatoria in centro città. La polizia presidia le strade e gli agenti invitano la gente affacciata alle finestre a rientrare. L'articolo Strasburgo, spari in strada. La polizia presidia il centro, le grida degli agenti: “Entrate! State in casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia/ Video Usa - proteste e indignazione per la furia deGli agenti : New York, Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia: Video. Usa, proteste e indignazione per la furia degli agenti

Si spoGlia e aggredisce agenti in via Cavour a Vittoria : Un 30enne vittoriese arrestato a Vittoria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo con precedenti ha aggredito la polizia in Via Cavour

Cittadella - la polizia locale passa al mitra : “VoGliamo agenti stile Rambo” : Rafforzate le misure di sicurezza nel comune in provincia di Padova: la polizia locale avrà una pistola mitragliatrice Scorpion calibro 9x21 con due caricatori da 15 colpi l’uno. L'obiettivo è contrastare i reati predatori e fungere da deterrente, spiega il comandante Samuele Grandin.Continua a leggere

Il Mattino : Zielinski - Gli agenti e ADL tengono in bilico il rinnovo : Un giocatore lontano dalla forma migliore Piotr Zielinski non vive il suo momento più bello. Scalzato da Fabian Ruiz nella griglia delle gerarchie interne, il polacco doveva essere uno dei punti fermi del Napoli di Ancelotti e invece si ritrova a sgomitare nelle rotazioni del tecnico emiliano. Secondo Il Mattino, «non c’è insofferenza, ma quegli spiccioli di minutaggio partendo sempre dalla panchina gli vanno assai stretti». È soprattutto ...

Ville da demolire - guerriGlia a Napoli : dal quartiere benzina suGli agenti : L'intervento scatta alle 5,30. Ben prima che sorga il sole polizia e carabinieri cinturano tutti gli accessi che portano al Parco Panorama, sul costone di via Camaldolilli, all'Arenella. La teoria di ...

Napoli - sgomberate due ville abusive : chiodi e benzina contro Gli agenti : Momenti di forte tensione a Napoli durante lo sgombero di due villette abusive per le quali è stato emesso un ordine di abbattimento. Gli inquilini hanno posizionato a terra alcune bande chiodate, ...

Caso Regeni : la Procura di Roma pronta a indagare Gli agenti egiziani che lo controllavano : Sono da sei a otto gli uomini dei servizi segreti egiziani. La decisione dopo dieci vertici fra i nostri inquirenti e quelli del Cairo che non hanno portato a sviluppi nelle indagini -

Gli agenti della Questura di Messina - hanno arrestato un marito violento : L'attenzione verso il fenomeno della violenza sulle donne continua ad essere altissima : 'interventi immediati, rapidità di risposte, vicinanza alle vittime e grande sensibilità, per loro e per i loro ...

Milano - volantini per impedire Gli sgomberi : 'Lanciate lavatrici suGli agenti' : Nei quartieri popolari di Milano le occupazioni abusive nelle case popolari sono una vera e propria piaga. Solo qualche giorno fa, Gabriele Rabaiotti, assessore comunale alla Casa, ha fatto il punto della situazione confermando che le operazioni di sgombero degli abusivi non si fermeranno. In concomitanza con queste affermazioni, in diversi quartieri popolari (quelli con la più alta percentuale di intrusioni illecite negli appartamenti di ...

Milan - lunedì incontro con Gli agenti di De Paul : il sogno rimane Ibrahimovic (RUMORS) : Un duello tutto Milanese, quello che potrebbe vedere impegnate Milan e Inter, per cercare di portare su una delle due sponde Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo attualmente nelle fila dell'Udinese. Non sarà sicuramente impresa da poco, soprattutto per i cugini nerazzurri, tentare di strappare il giocatore alla concorrenza. Inoltre, proprio gli agenti di De Paul lunedì prossimo avranno un colloquio con i dirigenti rossoneri. Questo, per ...

