Giulia De Lellis bypassa l' avvistamento di Irama con un' altra mora

Giulia De Lellis - Irama sorpreso con un’altra? Il gesto dell’influencer : Giulia De Lellis, Irama avvistato con un’altra? Il gesto significativo dell’influencer, la situazione Nelle ultime ore si è diffusa la voce che il cantante Irama Plume, attuale fidanzato di Giulia De Lellis, sarebbe stato avvistato in compagnia di un’altra ragazza. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Oggi, che nella rubrica ‘Pillole di Gossip’ ha […] L'articolo Giulia De Lellis, Irama ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis : “siamo come in Dawson’s Creek” : Dopo due anni d'amore, e milioni di follower Instagram, è da tempo tutto finito tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Se quest'ultima ha ritrovato l'amore al fianco di Irama, Damante ha più volte ribadito di essere single.Ma è dalle pagine dell'ultimo numero di Vanity Fair che Andrea è tornato a parlare della storia che fu, paragonando il loro amore ad una serie tv molto celebre.prosegui la letturaAndrea Damante e Giulia De Lellis: ...

Uomini e Donne - Irene Capuano 'contestata' : imita Giulia De Lellis anche nel look : Da Luigi Mastroianni è stata definita "Giulia De Lellis 2.0", ma Irene Capuano non sta facendo nulla per far cambiare idea al suo tronista del cuore. Durante la messa in onda della sua esterna di chiarimento con il siciliano a Uomini e Donne, la romana ha sfoggiato un look che a tanti spettatori ha ricordato proprio quello proposto dalla popolare influencer quando corteggiava Andrea Damante. Che sia stato voluto o no, dunque, la ragazza ha ...

Andrea Damante si fotografa nel posto dove conobbe Giulia De Lellis - i fan : 'Riprenditela' : E' bastato uno scatto pubblicato su Instagram da Andrea Damante, ad accendere l'entusiasmo di quelle fan che ancora sperano di rivederlo in coppia con Giulia De Lellis. Il tronista, all'indomani dall'ospitata al Grande Fratello VIP, ha deciso di farsi immortalare vicino al Colosseo, in piedi sullo stesso muretto dove avvenne la sua prima esterna a Uomini e Donne con l'ex fidanzata. Sotto a questa foto sono stati scritti tantissimi commenti da ...