Giorgetti | ' il reddito piace a chi non ci piace'

A Bruxelles si tratta fino all'ultimo - a Roma non si smette di litigare. Botta e risposta Giorgetti e Di Maio sul reddito di cittadinanza : "La tensione si taglia con il coltello". A sera una fonte M5s di governo mette sul tavolo le carte di una mano rimasta al buio per ore. I cellulari squillano a vuoto, staff, governo e sottogoverno tacciono. "È comunque normale – spiega la stessa fonte – se non ci fosse in sessione di bilancio quando ci dovrebbe essere?".La partita tra Roma e Bruxelles sulla manovra resta intricatissima. Dalla capitale belga Giuseppe Conte ...

Giancarlo Giorgetti - bomba sulla manovra : 'Reddito di cittadinanza piace all'Italia che non ci piace' : 'Il reddito di cittadinanza ? piace all'Italia che non ci piace'. Una vera ve propria bomba, quella sganciata oggi dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti . Perchè nelle ...

Manovra - Giorgetti 'Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace'. Di Maio 'A me l Italia piace tutta' : Una frase buttata lì nel corso di un convegno. Che cristallizza però la distanza siderale tra Cinquestelle e Lega, soprattutto sull'economia. E fa pensare a un'accelerazione verso il voto anticipato. A pronunciarla è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . 'Purtroppo il programma elettorale di M5s ...

Manovra - Giorgetti 'Reddito di cittadinanza piace all Italia che non ci piace'. E parla di voto anticipato : Una frase buttata lì nel corso di un convegno. Che cristallizza però la distanza siderale tra Cinquestelle e Lega, soprattutto sull'economia. E fa pensare a un'accelerazione verso il voto anticipato. A pronunciarla è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti . 'Purtroppo il programma elettorale di M5s ...

Reddito di Cittadinanza - Giorgetti : “M5s purtroppo ha vinto al Sud promettendolo. Ma c’è rischio che alimenti il lavoro nero” : “Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il Reddito di Cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero”. La legge bandiera dei Cinque Stelle contenuta nella manovra che il governo si appresta a varare non piace al sottosegretario ...

Giorgetti : “M5S ha vinto al Sud perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza” : "Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è finalizzata ad incentivare i posti di lavoro ma il pericolo che vedo è che possa alimentare il lavoro nero", ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti.Continua a leggere

Giorgetti affossa il reddito minimo : "Piace a un'Italia che non ci piace" : "Il nostro impegno dura nella misura in cui sarà possibile realizzare il contratto di governo". Al convegno Sovranismo vs populismo a Palazzo Giustiniani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti lo mette bene in chiaro: "Quando non sarà possibile finirà, ma allora la parola torni al popolo perché senza il suo consenso un governo non può esistere". Per il momento, però, ha cercato di riportare tutti alla calma ...

Reddito cittadinanza - Giorgetti : può alimentare lavoro nero : 'Il Reddito di cittadinanza può alimentare il lavoro nero '. Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ad un convegno con Giorgia Meloni su Sovranismo e Populismo. LEGGI ANCHE Manovra, Conte: ...

Giorgetti : 'Reddito di cittadinanza? Piace all'Italia che non ci piace'. Ed evoca il voto : «Piaccia o non piaccia questo governo risponde ad una volontà degli italiani e il M5s al Sud ha vinto perché gli elettori vogliono il reddito di cittadinanza. Una misura che nel contratto di governo è ...

Giorgetti : il reddito di cittadinanza può alimentare il lavoro nero : Il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio: «La misura è scritta nel contratto ma vedo i pericoli. le élite ci sono contro, ma abbiamo il consenso»

Manovra : Giorgetti assicura che Quota 100 e Reddito di cittadinanza si faranno : Le promesse elettorali vanno mantenute ma la Manovra economica deve rispettare le indicazioni venute dalla Commissione europea per evitare che l'Italia subisca una procedura di infrazione per deficit eccessivo che renderebbe la congiuntura economica del nostro Paese molto più difficile di quello che è attualmente. Di questo ne sono pienamente consapevoli tutti. E le recenti dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, ...

Reddito di Cittadinanza - Giorgetti : 'Ha complicazioni attuative non indifferenti' : Il Governo e il Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico non mollano. Per Luigi Di Maio e Giuseppe Conte il Reddito di Cittadinanza [VIDEO] entrera' in vigore anche se, probabilmente, come per l'altra riforma cardine di questo esecutivo, la flat tax, sara' necessario predisporre un decreto ad hoc. Ma le certezze, all'interno della maggioranza M5S - Lega, non sono poi più così granitiche. Infatti, comincia a prevalere una ...

Manovra - scintille sul reddito di cittadinanza e la quota 100. Giorgetti frena - scontro con Di Maio : All'ombra del reddito di cittadinanza, riesplode lo scontro nel governo. Vengono allo scoperto le tensioni sulla Manovra, per la necessità di ridurre il deficit e il conseguente rischio di...

Scintille sul reddito di cittadinanza. Giorgetti frena - interviene Conte : Le tensioni dentro la maggioranza di governo segnano vento di burrasca. In crescita. Stavolta è il turno del reddito di cittadinanza che per Luigi Di Maio si farà per decreto, così come ' quota 100 ' ...