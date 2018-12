Gianfranco | rapinato e ucciso da tre ragazzini con 25 coltellate

Gianfranco Pescosolido - italiano rapinato e ucciso in Costa Rica/ Accoltellato mentre passeggiava nel parco : Gianfranco Pescosolido , italiano ucciso in Costa Rica : ritrovato senza vita in un parco della Capitale, Accoltellato da alcuni sconosciuti.

L’italiano Gianfranco Pescosolido rapinato e ucciso in Costa Rica : Il corpo dell'uomo è stato ritrovato in un parco. Lascia due figli in Costa Rica e un fratello in Italia. Pescosolido era originario di Arce, in provincia di Frosinone.Continua a leggere