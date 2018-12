Giachetti | Ascani | la confusione dei renziani e le tante domande Ma la risposta è una

Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie per candidarsi alle primarie del PD : I deputati del PD Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie, da consegnarsi entro mercoledì sera, per candidarsi alle primarie del Partito Democratico. Per farlo bisogna infatti presentare le firme di almeno il 10 per cento dei

Giachetti e Ascani corrono nel nome della Leopolda. Ma il grosso dei renziani va con Martina : Sono in sei i candidati che si confermano ai nastri di partenza per il congresso del Partito democratico. Oltre ai favoriti Nicola Zingaretti e Maurizio Martina, che incassa oggi il sostegno ufficiale di gran parte del mondo post-renziano, hanno infatti presentato le firme necessarie a sostenere la propria piattaforma anche Francesco Boccia, Maria Saladino, Dario Corallo e gli ultimi arrivati Giachetti-Ascani.Proprio dietro la candidatura in ...

Giachetti e Ascani corrono nel nome della Leopolda. Ma non scaldano i cuori dei parlamentari dem : Sono in sei i candidati che si confermano ai nastri di partenza per il congresso del Partito democratico. Oltre ai favoriti Nicola Zingaretti e Maurizio Martina, che incassa oggi il sostegno ufficiale di gran parte del mondo post-renziano, hanno infatti presentato le firme necessarie a sostenere la propria piattaforma anche Francesco Boccia, Maria Saladino, Dario Corallo e gli ultimi arrivati Giachetti-Ascani.Proprio dietro la candidatura in ...

Congresso Pd - Francesco Boccia : “Raccolta firme via mail di Ascani e Giachetti non è regolare” : "Giachetti e Ascani fanno raccolta firme via mail? Non è regolare". Lo denuncia è partita da un altro candidato in corsa per le primarie del Pd Franceasco Boccia. "Io sono andato a raccogliere le firme fisicamente in ogni angolo d'Italia. La candidatura di Giachetti mi sembra una cosa che arriva così all'ultimo momento".Continua a leggere

Anna Ascani e Roberto Giachetti si candidano alle primarie del PD : Per dare rappresentanza a quel pezzo di partito che «ha condiviso il progetto politico di Matteo Renzi»

Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno annunciato una candidatura congiunta alle primarie del PD : Per dare rappresentanza a quel pezzo di partito che «ha condiviso il progetto politico di Matteo Renzi»

I travagli del Pd : i renziani decidono di trattare l'appoggio a Martina - ma il duo Giachetti-Ascani si candida in alternativa : Nel frattempo Damiano rinuncia alla corsa e dichiara di appoggiare il governatore del Lazio. Domani alle 18 scade la raccolta delle firme per presentare le candidature -

Pd - Roberto Giachetti e Anna Ascani si presentano in ticket per le primarie. L’annuncio in rete con un video (storto) : Telecamera storta, inquadratura incerta. Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno deciso di candidarsi al congresso del Pd, lo hanno annunciato martedì pomeriggio in diretta Facebook. Al netto della valenza politica del loro gesto, Giachetti e Ascani sembrano non aver fatto per nulla i conti con le regole dell’estetica e i canoni della fotografia: l’inquadratura è larghissima e la telecamera che li inquadra non è “in bolla”. ...

Primarie Pd - Giachetti e Anna Ascani si candidano alla segreteria - : I due deputati dem hanno annunciato il loro ingresso unitario nella competizione in una diretta Facebook: "C'è bisogno di dare una casa a chi non si riconosce nelle posizioni di Martina e Zingaretti, ...

Pd : ticket Giachetti-Ascani per congresso : ANSA, - ROMA, 11 DIC - I deputati del Pd Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno deciso di candidarsi al congresso del partito. L'hanno annunciato in una diretta Facebook. "Una candidatura nata insieme, ...

Pd : ticket Giachetti-Ascani per congresso : ANSA, - ROMA, 11 DIC - I deputati del Pd Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno deciso di candidarsi al congresso del partito. L'hanno annunciato in una diretta Facebook. "Una candidatura nata insieme, ...

Pd : ticket Giachetti-Ascani per congresso : ANSA, - ROMA, 11 DIC - I deputati del Pd Roberto Giachetti e Anna Ascani hanno deciso di candidarsi al congresso del partito. L'hanno annunciato in una diretta Facebook. "Una candidatura nata insieme, ...

Primarie Pd - i "renziani" convergono su Martina ma spunta il ticket Giachetti-Ascani : Alle Primarie Pd si profila un "tutti contro Zingaretti". Dopo l'addio di Minniti non c'è accordo tra la pattuglia di...

Una parte dei renziani candida Giachetti e Ascani in ticket per la segreteria del Pd : Roberto Giachetti e Anna Ascani annunciano la corsa per la segreteria, per dare una "casa" a quella parte del Pd che "non si riconosce nelle posizioni di Zingaretti e Martina". Lo hanno annunciato in una diretta facebook i due parlamentari dem."Nella mia libertà ho preso la decisione, non legata a una corrente, ma figlia della mia posizione" tenuta da sempre, di "candidarmi alla segreteria" del partito perchè convinto "che il ...